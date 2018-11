29.11.2018 - 13:32 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich



Der Schreibtisch ist unsere Schaltzentrale, der Ort, wo alles zusammenläuft. Manch ein Arbeitsplatz ähnelt mehr einem Cockpit denn einem Büro. Es ist also entsprechend wichtig, die richtigen Geräte um sich zu versammeln, um ein möglichst effizientes Arbeiten zu garantieren. Wir haben von Zubehör für die Sicherheit, einer Tastatur über Monitore und eine Docking Station bis zu einem vielseitigen Ladegerät und einem TV-Aufnahmedienst viele Geschenkideen für den Arbeitsplatz zusammengetragen.

Der eBlocker (149 Euro) ist die Rundum-Sorglos-Lösung für mehr Datensicherheit im Internet. In seiner Pro-Version verwischt er Ihren „digitalen Fingerabdruck“, tarnt Geräte im Netz, schützt vor Tracking und Phishing-Fallen und verbannt datensammelnde Werbung – ab sofort auch von unterwegs auf Mobilgeräten. Das Beste: Der Privacy-Zauberwürfel „made in Germany“ steht per Plug-and-Play sofort bereit – eine zusätzliche Treiber- oder App-Installation auf iPhone, iPad und Mac entfällt.

(Bild: Matias)

Leuchtende Worte

Diese Tastatur bringt sprichwörtlich Ihre Augen zum Leuchten. Matias’ preisgünstige Alternative (109,99 Euro) zur Apple-Tastatur kommt in Space-Grau, bietet aber, im Gegensatz zum Keyboard aus Cupertino, eine Hintergrundbeleuchtung in RGB-Farben, deren Helligkeit in Zehn-Prozent-Schritten einstellbar ist. Neben diesem nach eigenen Wünschen justierbaren hübschen Gimmick, verfügt die Tastatur über ein USB-Kabel, so dass Sie sich nicht auf die sich teilweise gegenseitig störenden Bluetooth-Signale am Schreibtisch verlassen müssen. Die Funktionstasten sind ähnlich denen von Apple.

(Bild: LG)

Die Kurve kriegen

Wenn der alte, kleine Monitor nicht mehr ausreicht, kommt LGs Curved UltraWide 38WK95C (1.499 Euro) ins Spiel. Der gebogene Bildschirm mit einer Auflösung von 3840x1600 Pixeln kann per Onscreen Control Software komfortabel in vier Teilbereiche aufgesplittet werden und ist darum nicht nur für Kreative, Datenanalysten oder Softwareentwickler der ideale Monitor. Gamer werden Fähigkeiten wie FreeSync, Dynamic Action Sync, Presets für FPS/RTS Gaming und Black Stabilizer zu schätzen wissen. Die Flicker Save Backlight Technologie sorgt für augenschonendes, flimmerfreies Sehen und diverse Anschlüsse wie USB-Type-C bieten eine vielfältige Konnektivität.

(Bild: LG)

Optimale Sicht

LG hat seinem 27UK850-W Bildschirm (699 Euro) einige wichtige Fähigkeiten spendiert, die im Alltag den Unterschied ausmachen. Herkömmliche Filme verwandelt der UHD 4K HDR Monitor in Videos mit HDR-Qualität. Hierfür sorgt ein spezieller Algorithmus, der Tone Mapping und Leuchtdichte verbessert. An drei Seiten ist der Bildschirm nahezu rahmenlos, mit dem ergonomischen Standfuß können Sie ihn in Höhe und Neigung optimal einstellen und mit der Pivot-Funktion um 90 Grad drehen. Mit der sogenannten Maxxaudio-Technik macht der Monitor zusätzliche Lautsprecher auf dem Schreibtisch überflüssig.

(Bild: LG)

Bis ins Detail

Für manche Aufgaben reicht ein herkömmlicher Bildschirm nicht aus. Wenn es auf feine Details ankommt, sind UltraWide Nano IPS Monitore von LG zuverlässige Werkzeuge. 5120x2160 Pixel garantieren eine extrem feine Auflösung und diverse Software Features den Anwendern aus den Bereichen Grafik, Design und Medien eine individuelle Einstellung. Auch der 5k UltraWide 34WK95U-W (1.499 Euro) überzeugt mit seinen digitalen Schnittstellen, dem Rich Bass-Klang, einem fast rahmenlosen Display und dem ergonomische Standfuß.

(Bild: ICY BOX)

Der Schnittstellenkönig

Prinzipiell ist es zu begrüßen, dass die neuen MacBooks so gut wie keine Anschlüsse mehr haben, schön schlank kommen Apples Laptops daher. Doch wer bei seiner Arbeit auf viele verschiedene Schnittstellen angewiesen ist, muss sich Zubehör besorgen. Die IB-DK2102-C DockingStation von ICY BOX (119 Euro) erledigt diese Aufgabe, ohne dass weitere Anschaffungen nötig werden. Im hochwertigen Aluminiumgehäuse finden Sie drei Videoschnittstellen (HDMI, Mini DP und VGA), drei USB-A 3.0 Anschlüsse, eine Schnittstelle vom Typ USB-C, einen 3,5 Millimeter Kombi-Audio Anschluss und sogar SD und microSD Kartenleser.

(Bild: XtremeMac)

Schnelle Übertragung

Der XtremeMac Typ-C Multiport Plus HUB (99,99 Euro) lässt Sie Zeit sparen und Ihre Produktivität erhöhen. Er beinhaltet gleich zwei USB 3.0-High-Speed-Ports und ermöglicht so das schnelle Übertragen großer Dateien, das Herunterladen von Filmen oder das Erstellen von Backups mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gigabit pro Sekunde. Zusätzlich ist er mit einem SD-Kartensteckplatz ausgestattet, der das Lesen und Beschreiben von Speicherkarten möglich macht. Das elegante Metallic-Design mit gekrümmten Rand im Apple-Stil passt zudem perfekt zu jeglichen Apple-Produkten und Mac-Accessoires.

(Bild: Save.TV)

Für den Feierabend

Save.TV bringt Ihnen TV-on-Demand auf Ihren Mac, Ihr iPhone, iPad oder Apple TV (ab 9,99 Euro). Das bedeutet, Ihre bevorzugten TV-Inhalte sind mit dem Dienst immer auf Abruf und zum Download bereit. Auf Wunsch laufen die gesicherten Sendungen sogar ohne Werbung. 60 Tage lang bleiben die gespeicherten Aufnahmen dabei in Ihrem persönlichen Account erhalten – das Speichervolumen ist unbegrenzt. Auf der Website erhalten Sie nach einer kurzen Anmeldung für die ersten zwei Monate einen kostenlosen Zugang, anschließend einen Rabatt von 50 Prozent für die Weiternutzung.

