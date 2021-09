Cinematic Mode: Apples genialer neuer Video-Modus

Du kennst diesen Effekt bestimmt aus zahlreichen Filmen: Der Fokus in einem Video folgt dem Blick des Protagonisten respektive der Protagonistin oder verlagert sich langsam von einem Objekt auf das nächste während einer Kamerafahrt. Bislang war dies nur mit echter Arbeit zu erlangen und mit filmerischem Talent verbunden – vor allem, wenn du es mit einem Smartphone, selbst mit dem iPhone, versucht hast.

Der Kinomodus auf dem neuen iPhone 13, iPhone 13 mini und den iPhone-13-Pro-Modellen basiert dabei, so Apple, auf umfangreichen Studien zur Filmkunst und Schärfenverlagerung – für Videoaufnahmen von Menschen, Tieren und Gegenständen.

Das iPhone ist „schlau“ genug, um zu merken, dass etwa eine Person den Bildausschnitt betritt und fokussiert auf sie. Schaut die Hauptfigur in die Kamera, wird sie scharf gestellt, wendet sie ihren Blick von der Kamera ab, verändert sich auch der Fokus. Automatisch.

Wenn du lieber deine eigene Kreativität einbringst, kannst du den Fokus auch selbst während und nach der Aufnahme verändern. Nutzer:innen können auch das Bokeh-Level in der Fotos-App und in iMovie für iOS anpassen, und bald auch in iMovie für macOS und Final Cut Pro.

Wir sind gespannt, was Hobby- und Profi-Filmemacher:innen aus aller Welt damit anstellen werden. Die neuen iPhone-Modelle sind ab 17. September zu Preisen ab 799 Euro (iPhone 13 mini) vorbestellbar und werden ab dem 24. September ausgeliefert.