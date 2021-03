Netto bringt Vierrad-Elektroroller um 30 Prozent billiger

Roller müssen nicht zwangsläufig zwei Räder haben - es gibt auch dreirädrige oder wie in diesem Fall vierrädrige Modelle. Der Lebensmitteldiscounter Netto hat mit dem Econelo J 4000 nun ein Modell im Angebot, das vornehmlich für deine Eltern oder Großeltern gedacht ist. Im Vergleich zu einen Zweiradroller gibt es hier auch einen Rückwärtsgang.

Das Fahrzeug ist für den Straßenverkehr zugelassen und hat gegenüber einem zweirädrigen Modell einen großen Vorteil: Es kann kaum umkippen. Trotzdem ist es erheblich preiswerter als ein Auto und vor allem auch für kleine Ausflüge geeignet. Der Econelo J 4000 ist mit einer Blinkanlage, Fernlicht und einer Hupe ausgestattet.

Der Roller verfügt über einen Elektromotor mit einer Leistung von 1000 Watt. Das reicht zugegebenermaßen nicht für große Hügel und das sollten Käufer auch berücksichtigen. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde ist damit kein Rennen zu gewinnen, aber vielleicht erlaubt das Fahrzeug in einer Vorstadtsiedlung oder in Seitenstraßen eines Viertels eine neue Beweglichkeit und Freiheit.

Wie sieht es mit dem Akku und der Reichweite aus?

Im Fahrzeug ist ein Bleiakku verbaut, der sich in sechs bis acht Stunden aufladen lässt. Das dürfte für die meisten Anwendungszwecke locker reichen. Die Reichweite wird mit bis zu 65 Kilometern angegeben. Wir sind etwas pessimistischer und gehen von realen 40 Kilometern aus.

Wichtig zu wissen: Das zulässige Zuladegewicht liegt bei 130 Kilogramm. Sein Leergewicht inklusive Blei Akku beträgt 120 Kilogramm. Nichts, was Nutzer:innen einfach mal so schieben können. Dafür ist eine Wegfahrsperre in Form einer Lenkradsperre vorhanden.

Der Quad-Roller verfügt auch über einen USB-Anschluss zum Laden eines Smartphones oder Tablets. Auch eine Halterung für Getränke ist dabei.

Normalerweise kostet der Econelo J 4000 2.290 Euro - Netto bietet ihn online für 1.599 Euro an.