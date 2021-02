Netto bringt E-Roller mit Lithium-Ionen Akku für 1.400 Euro

Der Roller wird von einem Radnabenmotor von Bosch angetrieben, der es auf 2.000 Watt bringt. Er erreicht er eine maximale Geschwindigkeit von 45 km/h und kann deshalb mit einem AM Führerschein bewegt werden. Der Roller verfügt über ein kleines Display, auf dem Tachofunktionen und der Kilometerzähler sowie der Akkustand angezeigt werden. Dazu kommt eine USB-Buchse zum Laden eines Smartphones und ein Topcase zum Verstauen des Helms.

Wichtig zu wissen: Das Fahrzeug kann Steigungen von bis zu 21 Prozent bewältigen. Das reicht sicherlich nicht überall, ist aber besser als nichts.

Der Lithium-Ionen-Akku sitzt dort, wo normalerweise der Helm verstaut wird, also unterhalb der Sitzbank. Der Akku kann entnommen werden, wiegt 10 km und so auch zu Hause in einer Mietwohnung aufgeladen werden. Geladen wird der Akku innerhalb von 4-5 Stunden, Netto liefert das passende Schnellladegerät mit.

Die Beleuchtung übernimmt ein LED-Scheinwerfer, vorne und hinten sind Scheibenbremsen verbaut worden. Dazu kommen zwei hydraulische Stoßdämpfer. Was uns nicht gefällt: Der Roller ist mit zwei 10 Zoll (ca. 25 cm) großen Reifen versehen, die ohne Schlauch auskommen. Dichtmilch soll bei Löchern für Abdichtung sorgen. Ob das gut funktioniert und ob der Abrollkomfort ausreichend ist, lässt sich aus der Ferne nicht sagen.

Der Roller kommt auf einen Radstand von 1,3 Metern. Er wiegt ohne Akku 75 kg. Der Fahrer darf maximal 150 kg wiegen. Netto bietet den Roller in Schwarz und in Blau an.

Der Econelo DTR Elektroroller wird von Netto aufgebaut auf Palette geliefert und kostet rund 1.400 Euro.