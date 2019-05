29.05.2019 - 18:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



29.05.2019 - 18:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Sowohl die Bose QuietComfort 35 als auch die Bose QC35 II konnten viel Lob einheimsen und eigneten sich dank fortschrittlicher Geräuschunterdrückung perfekt für unterwegs. Nun soll die Reihe jedoch eingestellt werden. Gleichzeitig wurde aber schon ein Nachfolger angekündigt. Die neuen Bose Noise Cancelling Headphones 700 dürfte jedoch nicht enttäuschen. Ein neues Design und viele Neuerungen dürften die Nutzer überzeugen.

Geräuschunterdrückung schafft das nächste Level

Seit vielen Jahren arbeitet Bose eng mit Piloten zusammen, um die aktive Geräuschunterdrückung zu verbessern. Mit den beiden „QuietComfort 35“-Modellen bewies man zuletzt das eigene Können. Die neuen Headphones 700 bringen das Feature jedoch weiter nach vorne. Laut Bose können Sie die Geräuschunterdrückung individuell anpassen. Dazu stehen Ihnen stattliche 11 Einstellungsstufen zur Verfügung, die von völliger Isolation bis hin zum klarem Hören des Umfelds reichen. Zusätzlich steht ein Konversationsmodus zur Verfügung, der die Audiowiedergabe stoppt und Gespräche zulässt, ohne dass Sie die Kopfhörer abnehmen müssen.

Sollten Sie die Headphones 700 hingegen als Freisprecheinrichtung oder für Alexa beziehungsweise den Google Assistant verwenden, dann sorgen vier Mikrofone für einen klaren Klang. Die Anordnung isoliert dabei Ihre Stimme von den Hintergrundgeräuschen, sodass Sie perfekt verstanden werden.

(Bild: Bose)

Bose AR: Augemented Reality für Audio

Wie schon bei den Bose Frames kommt auch bei den Headphones 700 Bose AR zum Einsatz. Dabei handelt es sich um ein realitätserweiterndes Erlebnis zum Reisen, Lernen und Erleben. Über die kostenlose „Bose Connect“-App können Sie Inhalte herunterladen. Diese werden dann abhängig von Ihrem Standort und Ihrer Blickrichtung abgespielt, sodass Sie schnell und einfach zusätzliche Informationen zu Ihrer Umgebung erhalten können.

Übrigens sollen die neuen Bose Headphones 700 über eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden verfügen, was für die meisten Anwendungen ausreichen dürfte. Sollten die Kopfhörer dennoch mal leer sein, dann können Sie sie via USB-C-Kabel schnell wiederaufladen. Zudem können Sie das neue Modell auch weiterhin kabelgebunden verwenden. Dazu liegt ein 2,5-mm-auf-3,5-mm-Klinkenkabel bei.

Preis und Verfügbarkeit

Aktuell sind noch keine Informationen zu einer Veröffentlichung in Deutschland bekannt. Die Ankündigung dürfte jedoch in Kürze erfolgen. In den USA sollen die Bose Noise Cancelling Headphones 700 bereits am 20. Juni für einen Preis von 399,95 US-Dollar erscheinen. In Deutschland könnte der Preis dann jenseits der 400-Euro-Marke liegen.

Anzeige