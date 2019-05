AR-Brille anders gedacht: Mit den Bose Frames kündigt Audiospezialist Bose gleich mehrere interessante Produkte in einem schicken Design an. Die Sonnenbrille bietet nämlich einen UV-Schutz, tollen Sound sowie eine besondere AR-Funktion an, die sich deutlich von der Konkurrenz abhebt. Daneben gibt Ihnen Bose gleich zwei Varianten zur Auswahl, die Sie auch noch mit verschiedenes Brillengläsers für verschiedene Anlässe ausstatten können.