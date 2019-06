iTunes war einmal (Bild: Apple)

Music, Podcasts, TV-App: Das sind die iTunes-Nachfolger in macOS Catalina. Vielleicht haben Sie es schon mitbekommen. Aber iTunes, wie wir es seit 18 Jahren kennen, hat im neuen macOS 10.15 keinen Platz mehr. Der Konzern aus Cupertino entschied sich dazu, die Software durch mehrere Apps zu ersetzen, die die bisherige Funktionalität mehr oder weniger fortsetzen. Wir informieren Sie über die Details.

Wenn Sie der Eröffnungspräsentation zur Worldwide Developers Conference 2019 gefolgt sind, wissen Sie womöglich schon, dass Apple nach langer Zeit ein wenig Gas gegeben hat. Das Unternehmen präsentierte diverse Neuerungen für seine Systemsoftware für die unterschiedlichen Geräte.

iTunes wird aufgeteilt

Gerade am Mac aber wird mit dem kommenden macOS 10.15 Catalina ein Schlussstrich gezogen. Statt iTunes können Sie in Zukunft auf eine Musik-, eine Podcast- und eine TV-App zugreifen. Alle drei Apps gemeinsam übernehmen ein wenig der Funktionalität von iTunes.

Und falls Sie sich fragen, wie Sie in Zukunft Ihr iPhone oder iPad lokal synchronisieren können, dann hat Apple auch dafür eine Lösung gefunden. Denn der Dateimanager Finder springt in die Bresche. Wenn Sie in Zukunft eines der Geräte anstecken, dann geschieht zunächst nichts am Bildschirm. Öffnen Sie aber den Finder, können Sie in der Seitenleiste das angeschlossene Gerät entdecken. Sie können im Finder-Dialog dann diverse Optionen zur Synchronisierung auswählen.

Abschied auf Raten?

iTunes, wie wir es kannten, gibt es dann in Zukunft am Mac nicht mehr. Viele der Funktionen werden aber in der Musik-App weiterleben. Fraglich ist, wie Apple den Spagat hinbekommt und die App tatsächlich auf ein neues Fundament stellen kann. Denn die Mediathek/Datenbank-Anbindung war durchaus ein Flaschenhals. Ob das in Zukunft so bleibt erfahren Sie demnächst bei Mac Life.

