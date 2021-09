Fake-Ladekabel für das iPhone stiehlt Passwörter

Angreifer werden immer kreativer, um an deine Daten heranzukommen. Ein Sicherheitsforscher, der als „MG“ bekannt ist, hat ein Ladekabel entwickelt, das wie ein gewöhnliches Kabel funktioniert und aussieht, aber alle Tastatureingaben eines Mac, iPads oder iPhones mitschneidet. Dazu gehören natürlich auch Passwörter, die dann an Dritte übertragen werden können.

„OMG Cable“: Ein Ladekabel mit mehr als nur einer Funktion

Im Inneren des Kabels hat der Forscher einen zusätzlichen kleinen Chip verbaut (via Vice), der so kompakt ist, dass die Anschlüsse nicht größer als bei Apples originalen Kabeln ausfallen. Dadurch lassen sie sich die potenziell schadhaften Kabel nicht von den üblichen Modellen unterscheiden. Eigentlich dies kein Problem, aber „MG“ hat sich dazu entschlossen, das „OMG Cable“ via Cybersecurity-Händler Hak5 in verschiedenen Ausführungen (USB-C, Lightning) anzubieten.

Der Chip ist dabei überaus leistungsfähig und kann selbstständig einen WLAN-Hotspot erstellen. Mit diesem verbindet sich dann der Angreifer, der mittels einer einfachen Web-App sämtliche Tastatureingaben erhalten kann. Daneben lassen sich mittels Geofencing auch standortbasierte Funktionen aktivieren oder blockieren und einiges mehr. Für Nutzer:innen könnte dies ein großes Risiko darstellen, da sich der Angreifer problemlos mehr als eine Meile (1,61 km) entfernt befinden kann.

Wie MG mitteilt, hat sich die Produktion aus einem wichtigen Grund verzögert: Chip-Knappheit. Für sein Projekt benötigte er unbedingt Chips mit ausreichend Leistung in der richtigen Größe. Aus diesem Grund verzögerte sich alles um etwas mehr als 12 Monate, da jeder Bruchteil eines Millimeters zählt, um das Design beizubehalten.

Was hältst du von dem OMG Cable? Sollte es nur ein Beweis für die potenzielle Möglichkeiten innerhalb einer kleinen Forschungsgruppe bleiben oder gehört das Kabel für alle Interessenten in den Handel? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

