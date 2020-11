Aldi mit Full-HD-TV mit DVD-Player fürs Kinderzimmer

115,43 Euro kostet der Medion MD 21733 von Aldi. Es handelt sich dabei um einen LCD-Fernseher mit 60,5 cm (23,8 Zoll) großem Bildschirm, der Full-HD wiedergeben kann und mit einem HD-Triple-Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2) ausgerüstet ist.

Der statische Kontrast liegt bei 3.000:1, die Helligkeit bei bescheidenen 200 Candela pro Quadratmeter. Der DVD-Player spielt CD, DVD Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW und Audio-CD ab. Über den USB-Anschluss können auch Sticks eingesteckt und Medien von dort aus wiedergegeben werden. Der Fernsehe unterstützt die Formate MPEG1/2/4, MP3, JPG, Xvid und AVI.

Die Stereo-Lautsprecher bieten jeweils 3 Watt Leistung. Der Fernseher ist mit recht vielen Schnittstellen ausgerüstet. Neben einem Antennenanschluss ist USB 2.0, HDMI, SCART, VGA, AV In, YPbPr In (YUV) sowie Audio In (3,5 mm) sowie ein Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke und Digital Audio Out (SPDIF) (koaxial) vorhanden. Die Leistungsaufnahme wird mit 24 Watt angegeben. Der Fernseher misst 550 x 336 x 91 mm und wiegt ohne Fuß etwa 2,5 kg.

Der Medion Life E12423 (MD 21733) ist ausschließlich online bei Aldi für 115,43 Euro (danke Mehrwertsteuersenkung) erhältlich, so lange der Vorrat reicht. In den Aldi-Filialen wird der Fernseher nicht vorgehalten.

Interessiert dich das Gerät? Wofür würdest du es einsetzen? Schreibe doch einmal deine Meinung in die Kommentarfelder unterhalb dieser Nachricht. Wir sind sehr gespannt.