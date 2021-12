Matter: Apple-unterstützter Smarthome-Standard soll AirPlay ersetzen

In 2019 kündigte sich etwas Großes an. Apple ging eine Partnerschaft mit Samsung, Amazon, Google sowie der Zigbee Alliance ein, um einen umfassenden Smarthome-Standard zu entwickeln, der sowohl offen als auch sicher ist. Damit soll der Einstieg in das eigene Smarthome deutliche Erleichterung finden, da Nutzer:innen weniger auf die Kompatibilität achten müssen. Sogar eine Vielzahl bestehender Geräte sollen sich in den neuen Standard übertragen lassen. Scheinbar fällt Matter umfangreicher aus, als zunächst angenommen.

Matter übernimmt deine Set-Top-Box und deinen Smart TV

Ursprünglich sollte Matter bereits 2020 verfügbar sein, aber die Pandemie-Lage verzögert auch den Smarthome-Standard. In 2022 ist es soweit und laut einem neuen Bericht von The Verge lohnt sich das Warten. Demnach kommen in Matter nicht nur sämtliche Smarthome-Fäden zusammen, sondern auch das Haus-interne Streaming sowie die Kontrolle über deinen Smart TV soll übernommen werden.

Demnach kann Matter auch Kernfunktionen deines Smart TVs steuern. Neben der Lautstärke und den Kanälen kannst du auch die Ein- und Ausgänge wechseln, sodass du beispielsweise zwischen mehreren HDMI-Geräten wechseln kannst. Dies teilte Chris DeCenzo von Amazon Lab126 der Website mit. Gleichzeitig verriet er, dass der neue Standard auch das Streaming erlaubt. Zunächst soll es eine Kommunikation von App zu App erlauben und später sollen Smart TVs sowie Set-Top-Boxen zu nativen Matter-Geräten werden. Damit wird es anfangs wie Google Cast funktionieren, das eine spezielle Programmierung für die Technologie voraussetzt. Später könnte es dann wie AirPlay eingesetzt werden, das auf Systemebene integriert ist und damit unabhängiger läuft. Wie bei Apples AirPlay-Funktion wird das Streaming lokal ablaufen, wobei eine erhöhte Stabilität durch die Verwendung von WLAN, LAN sowie Thread erreicht werden soll.

Was hältst du von Streaming via Matter?

