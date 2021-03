So einfach verbindest du dein Apple TV mit einer Bluetooth-Tastatur

Apple lieferte 2015 das Apple TV HD ohne die Unterstützung für Bluetooth-Tastaturen aus und erschwerte damit den Nutzern den Umgang mit Textsuchen, die Eingabe der Daten und vieles mehr. Erst nach knapp fünf Monaten reichte das kalifornische Unternehmen endlich die Unterstützung nach und lässt uns seitdem alle Textfelder per Tastatur ausfüllen. Zuvor waren Eingaben entweder sehr umständlich über die Siri Remote möglich oder später dann auch über die Remote-App für das iPhone.

So verbindest du eine Bluetooth-Tastatur mit dem Apple TV

Stelle als erstes sicher, dass du mindestens tvOS 9.2 oder neuer installiert hast. Gehe dazu in „Einstellungen > System > Softwareupdates“ und klicke auf „Software aktualisieren“. Sollte dein Apple TV nicht auf dem neuesten Stand sein, dann aktualisiere die Software.

Während die neue Software installiert, kannst du deine Bluetooth-Tastatur schon bereitlegen. Nachdem nun alles bereit ist und dein Apple TV über tvOS 14.4 (Stand: 31.03.21) oder neuer verfügt, gehst du in „Einstellungen > Fernbedienungen und Geräte“ auf „Bluetooth“.

Bringe deine Tastatur in den Kopplungs-Modus. Wie das funktioniert, erfährst du üblicherweise in der zugehörigen Beschreibung oder auf der Hersteller-Webseite. Möchtest du ein Apple Magic Keyboard verbinden, dann halte die Einschalte-Taste gedrückt bis die grüne LED blickt. Jetzt sollte die Tastatur in der Auflistung erscheinen. Wähle sie aus und dir wird eine Kopplungsanfrage eingeblendet.

Drücke die angezeigten Zahlen auf deiner Bluetooth-Tastatur und bestätige deine Eingabe mit der Enter-Taste. Deine Tastatur ist nun mit deinem Apple TV verbunden. Wenn du die Verbindung trennen möchtest, kannst du entweder die Tastatur ausschalten oder wähle sie im Bluetooth-Menü aus und drücke dann auf „Gerät trennen“.

