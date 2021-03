LOL: Mann bestellt iPhone 7 und bekommt gigantischen iPhone-Tisch

Das iPhone 7 war ein Schnäppchen und so war es für einen Mann aus Thailand klar: Das kaufe ich jetzt. Offenbar hatte er schon sehr lange im Netz gesucht und die Beschreibung des Angebots nicht mehr gut genug gelesen, denn einige Tage später kam ein Paket, dass so gar nicht zu einem iPhone passte. Darin enthalten war ein Tisch – in Form eines iPhones.

Der Käufer behauptet, er habe auf der E-Commerce-Plattform Lazada ein iPhone 7 bestellt.

Tisch in Form eines iPhones

Schlecht sieht der Tisch nicht aus – eben wie ein überdimensioniertes Smartphone komplett mit Home-Button, Bildschirm und sogar einer SIM-Schublade, die vom Konstrukteur wörtlich genommen wurde: Der SIM-Schacht ist eine Schreibtischschublade – in entsprechender Größe.

Der junge Mann musste auf die harte Tour lernen, wie wichtig es ist, sich Verkaufsanzeigen ordentlich durchzulesen. Nach einem Bericht von Oriental Daily sei der unbenannte Käufer zwar von der hohen Liefergebühr überrascht gewesen, habe dann aber doch zugeschlagen.

Der Shop hat noch mehr verrückte Möbel auf Lager

Der Tisch stammt aus dem südkoreanischen Shop Ten by Ten, der auch noch ganz andere, seltsame Einrichtungsgegenstände im Angebot hat. Wer ebenfalls an dem Tisch interessiert ist: Er ist in den Farben Gold, Rot und Roségold erhältlich und kostet umgerechnet rund 240 Euro – ohne Versandkosten und Einfuhrumsatzsteuer.

Zeige uns deine iPhone-Möbel

Hast auch du skurrile Apple-Möbel online entdeckt oder gar gekauft? Dann schreibe doch einmal in die Kommentare, was du erstanden oder gefunden hast – am besten mit einem Link.

