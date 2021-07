Apple lässt dich das neue Safari ausprobieren, ohne die macOS Monterey Beta zu installieren

Auf der WWDC 2021 kündigte Apple macOS Monterey an und versprach zahlreiche Neuerungen. Neben dem Fokus-Modus und den neuen FaceTime-Features überarbeitet das Unternehmen auch Safari. Der Webbrowser soll dabei eine übersichtlichere Tableiste erhalten, die weniger Platz einnimmt, sodass noch mehr Inhalte auf deinen Bildschirm passen. Die Tabgruppen sorgen daneben für einen bessere Übersicht, indem du zugehörige Inhalte in einzelne Gruppen ordnest. Dadurch kannst du einfach deine Urlaubsplanung von deinen üblichen Seiten trennen. Allerdings musst du nicht bis Herbst warten, um das neue Design zu genießen.

Apple lädt zur Safari-15-Beta ein

Während du natürlich die Beta zu macOS Monterey installieren und damit das neue Safari nutzen kannst, gibt es mit der Safari Technology Preview eine weitere Möglichkeit, um die neueste Version zu verwenden. Daneben lädt Apple auch einzelne Teilnehmer:innen des AppleSeed-Programms ein, Safari 15 auszuprobieren.

Innerhalb der Beta änderte Apple übrigens bereits den Kurs und passte das Design erneut an, da vielen Tester:innen besonders die neue Tableiste mit integrierter Adresseingabe missfiel. Daher ist es nun optional anwählbar. Mit den Einladungen zur Safari-Beta will Apple wohl mehr Feedback erhalten, um den Browser zu verbessern. Jedoch gibt es aktuell keine Möglichkeit, an dieser speziellen Betaphase teilzunehmen, da Apple Einladungen nur an einen ausgewählten Personenkreis, die noch macOS Catalina oder Big Sur nutzen, verschickt.

Die Alternative ist natürlich die Safari Technology Preview, die ebenfalls das neue Design erhalten hat, aber darüber hinaus weitere Anpassungen enthält, die Apple erst zu einem späteren Zeitpunkt in Safari 15 integrieren wird. Allerdings kannst du sie einfach über Apples Developer-Portal beziehen.

Wirst du das neue Design nutzen oder soll alles so bleiben, wie es ist? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

