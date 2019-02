18.02.2019 - 20:43 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



18.02.2019 - 20:43 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat die vierte Beta von macOS Mojave 10.14.4 für Entwickler zur Verfügung gestellt. Von der vierten Beta von iOS 12.2 und tvOS 12.2 ist hingegen noch nichts zu sehen.

Das neue macOS Mojave 10.14.4 Beta 4 kann über den Software-Update-Mechanismus in den Systemeinstellungen heruntergeladen werden, nachdem das richtige Profil im Apple Developer Center installiert wurde.

macOS Mojave 10.14.4 bringt erstmals Apple News nach Kanada und ermöglicht kanadischen Mac-Anwendern den Zugriff auf Nachrichten in Französisch, Englisch oder beiden Sprachen gemischt.

Das Update enthält auch Unterstützung für Safari AutoFill mit Touch ID und automatische Themen für den Darkmode in Safari: Beim Besuch einer Website, die eine CSS-Option für ein dunkles Theme hat, wird dieses automatisch aktiviert und Sie vor dem Bildschirm nicht mehr geblendet

Lesetipp macOS 10.14.4 bietet Autofill per Touch ID Das MacOS 10.14.4 Update, das derzeit für Entwickler als erste Beta verfügbar ist, beinhaltet eine neue AutoFill-Funktion, die für die... mehr

Es handelt es sich ansonsten um Performance- und Fehlerbehebungs-Releases für Bugs, die im macOS 10.14.3 Update nicht behoben werden konnten. Weitere neue Funktionen sind derzeit nicht bekannt.

Vor der Installation von Beta-Software sollte dringend über ein Backup des Systems nachgedacht werden. Der produktiven Einsatz von macOS Mojave in der Beta-Version ist mit Risiken behaftet. So gibt es Programme, die nicht starten, da sie noch nicht an das neue Betriebssystem angepasst wurden. Außerdem können jederzeit (auch schwerwiegende) Bugs auftreten.

Anzeige