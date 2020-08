MacBook Pro: Defekte Displaybeleuchtung sorgt für neue Klage

MacBook Pro: Alte Modelle mit zahlreichen Problemen

Die alten Modelle des MacBook Pro hatten mit allerlei Problemen zu kämpfen. Allen voran natürlich mit dem Butterfly-Keyboard, das anfällig für Staub und Schmutz war, sodass die Tasten nicht korrekt funktionierten. Daneben gab es ein weiteres Problem, das allerdings erst nach einiger Zeit auftauchte.

Das Bühnenlicht genannte Problem tauchte besonders bei Modellen aus 2016 und 2017 auf und war auf ein Flexkabel zurückzuführen, das Display und Logic Board verbindet. Wie wir damals berichteten, untersuchte die Reparaturwebsite iFixit den Fehler und stellte dabei fest, dass das Flexkabel zu dünn und zu kurz sei und es durch ständiges Öffnen und Schließen des Macbook Pro in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dadurch entstand am unteren Displayrand eine ungleichmäßige Ausleuchtung, die an ein Bühnenlicht erinnert. Einige Nutzer berichten sogar, dass das Display in bestimmten Winkel gar nicht mehr funktionierte.

Apple erkannte das Problem zwar an, aber leider nur beim 13" MacBook Pro aus 2016, obwohl auch die 15-Zoll-Variante sowie Modelle aus Folgejahren betroffen waren. Nutzer mit dem Bühnenlicht mussten entsprechend tief in die Tasche greifen, da die Flexkabel nicht einzeln getauscht werden konnten und oft ein kompletter Displaytausch notwendig war. Ab 2018 verlängert Apple das Flexkabel der Geräte, um weitere Probleme zu umgehen.

Flexgate geht vor Gericht

Nun kommt es dennoch zur Klage gegen Apple. Diese reicht man nun beim Bezirksgericht in Nordkalifornien ein. Darin heißt es, dass Apple von den Problemen mit der Hintergrundbeleuchtung und dem zu kurzen Flexkabel wusste. Daneben wirft man Apple vor, dass das Unternehmen auch Community-Post im Diskussionsforum kurz nach der Veröffentlichung gelöscht haben soll. Man argumentiert, dass Apple dadurch gegen verschiedene Gesetze zur Garantie verstoßen und Nutzer irregeführt hat. Mit der Klage verlangt man Schadensersatz und ein Urteil, das Apple dazu zwingt, alle betroffen Geräte zu identifizieren, um Hilfe zu gewährleisten.