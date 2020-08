MacBook Pro bald mit schmaleren Displayrändern?

In den vergangenen Jahren haben wir zahlreiche hochklassige Konzepte gesehen, wie etwa auf unserem Titelbild. Während Apple und Co. bei Smartphones immer mehr auf randlose Designs setzen und dies immer weiter treiben, scheint der Computermarkt in dieser Hinsicht zu stagnieren. Allerdings könnte Apple schon bald erste Versuche bei der MacBook-Pro-Reihe starten und Geräte mit sehr kleinen Bildschirmrändern anbieten. Was bringt uns zu dieser Annahme? Nun ja. Apple selbst.

Apple hat ein neues Designpatent erhalten

Wie die Website Patently Apple entdeckte, hat Apple beim Patentamt in Hong Kong gleich vier verschiedene Designpatente für seine MacBook-Modelle angemeldet. Dabei geht man einen ungewöhnlichen Weg. Anstatt das Produkt und die Verwendung eher vage zu halten, wie es bei Patenten üblich ist, hat Apple komplette Zeichnungen mit Tastatur, Lautsprechern und sogar Anschlüssen bereitgestellt. Dadurch kann man sich ein vergleichsweise präzises Bild von den kommenden Geräten zeichnen.

Alle gezeigten Modelle haben ein wichtiges Feature gemeinsam: Sie bieten fast alle ein randloses Display. Da es ein solches Gerät aktuell noch nicht gibt, liegt die Vermutung nahe, dass Apple sich für bald erscheinende Modelle absichert und wohl einen größeren Designsprung plant.

Ungewöhnlich wäre der Zeitpunkt ebenfalls nicht. Experten spekulieren seit Monaten, dass Apple schon ab Ende 2020 MacBook-Modelle mit Micro-LED-Displays plant und auch Apple Prozessoren sollen dann Einzug halten. Apple könnte mit einem Schlag eine Vielzahl neuer Technologie anbieten. Vor allem das Micro-LED-Panel könnte für das neue Design sorgen, da die zugrunde liegende Technik eine Reduzierung der Ränder erlaubt, da die bisherige Hintergrundbeleuchtung nicht mehr notwendig wäre.

Gerüchten zufolge soll das 13" MacBook Pro wohl eines der ersten Geräte mit Apple Silicon sowie dem neuen randlosen Design werden. Eine Vorstellung wird Ende Oktober beziehungsweise Anfang November erwartet.