Sonos Move: Outdoor-Bluetooth-Lautsprecher ab sofort in neuer Farbe verfügbar

Überraschend kündigte Sonos eine verbesserte Version des Sonos Move an. Diese soll über eine bessere Akkulaufzeit verfügen und steht gleichzeitig einer neuen Farbe für dich bereit. Damit ergänzt das bisherige Modell in Shadow Black. Übrigens muss man als Nutzer der ersten Stunde nicht auf die zusätzliche Akkulaufzeit verzichten. Sonos stellt die Optimierung als kostenloses Update auch für Bestandskunden bereit, sodass der Lautsprecher ab sofort bis zu elf Stunden durchhalten soll.

Sonos Move ist vielseitig

In deinem Zuhause ist der Sonos Move nicht nur kompatibel zu aktuellen Sonos-Produkten, sondern er funktioniert auch mit der neuen S2-App, die erst der Hersteller erst kürzlich veröffentlichte. Dadurch kannst du ihn in ein bestehendes System integrieren. Daneben kannst du ihn auch mit der bisherigen App verwenden, die Sonos als S1 bezeichnet. Dadurch kannst du ihn auch in dein Multiroom-System mit älteren Produkten des Herstellers einbinden. Hast du jedoch einmal die S2-App gestartet und den Lautsprecher aktualisiert, gibt es kein zurück mehr.

Außerdem kann der Sonos Move mit Support für diverse Streamingdienste wie Apple Music, Spotify, Deezer und Co. überzeugen. Im WLAN-Betrieb versteht sich mit gleich mehreren Sprachassistenten (Alexa und Google Assistant) und unterstützt Apples AirPlay 2, sodass du ihn einfach mit deinem Mac, iPhone, iPad oder Apple TV ansteuern kannst. Du kannst ihn dadurch sogar in dein Smarthome einbinden.

Preis und Verfügbarkeit

Der Sonos Move ist bereits seit Herbst 2019 im Einzelhandel. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 399 Euro. Die neue Farbe Lunar White soll ab dem 7. Juli verfügbar sein. Vorbestellung nimmt Sonos bereits jetzt auf der offiziellen Website entgegen.