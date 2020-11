Mac Pro: Arbeitet Apple an einem Redesign mit Apple Silicon?

Auf der WWDC 2020 kündigte Apple an, dass man an eigenen Prozessoren für den Mac arbeitet. Diese werden bislang Apple Silicon genannt und sollen noch vor Jahresende in ersten Modellen verfügbar sein. Passend dazu kündigte Apple für den 10. November ein weiteres Event an. Dort wird die Vorstellung der ARM-Macs erwartet. Noch ist unklar, welche Macs man zuerst mit den eigenen Prozessoren ausstatten wird, aber schon im Sommer erklärte man die Absicht, dass man im Lauf der kommenden zwei Jahre die meisten, wenn nicht sogar alle Macs auf Apple Silicon umstellen will. Nun soll Bloombergs Mark Gurman mehr erfahren haben.

Mac Pro: Kommt ein weiteres Desktop-Modell?

Im Desktop-Bereich bietet Apple mit dem Mac mini, iMac, iMac Pro und dem Mac Pro bereits eine gute Auswahl für jeden Anwender. Wie es von Bloomberg heißt, soll Apple den Mac Pro wohl schon wieder verändern und sich dabei vor allem um die Größe kümmern. Dem Bericht zufolge soll sich ein neues Modell in Arbeit befinden, das etwa halb so groß wie der aktuelle Tower ist. Jedoch geht man nicht spezifisch darauf ein, ob es sich um einen Ersatz oder eine Ergänzung handelt – ähnlich wie das iPhone 12 mini oder der HomePod mini. Das neue Modell soll ebenfalls auf Apple Silicon setzen, wodurch Gurman auch den kleineren Formfaktor erklärt.

Daneben ist er sich sicher, dass der kleine Mac Pro wohl nicht in diesem Jahr erscheint, sondern eher in 2021 oder gar 2022 auf den Markt kommt. Eine kompakte Version wäre sich für einige professionelle Anwender eine große Hilfe. Dadurch wäre das Gerät deutlich transportabler. Daneben könnte man eventuell auch Kunden erreichen, die aktuell noch auf den Mac mini setzen, aber etwas mehr Leistung benötigen.

Grundsätzlich bleibt es aber spannend, da wir zunächst das Event in der kommenden Woche abwarten müssen. Apple wird dort wohl einen umfangreichen Einblick geben und vor allem auf die Leistung sowie die Effizienz der neuen Chips eingehen.

