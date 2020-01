Apple zahlt fast 1 Milliarde US-Dollar Schadensersatz an Universität

Das California Institute of Technology, besser bekannt als Caltech, konnte sich vor Gericht gegen Apple und Broadcom behaupten und erhält in Kürze ein stattliche Summe von rund 1,1 Milliarden US-Dollar an Schadensersatz von beiden Unternehmen. Wie Bloomberg berichtet, muss Broadcom etwa 270 Millionen US-Dollar zahlen, während Apple sogar 878 Millionen US-Dollar an das Forschungsinstitute leisten muss.

Der Rechtsstreit begann 2016 als die Caltech Broadcom und Apple einer Patentrechtsverletzung beschuldigte. In Apple-Produkten wie dem iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, HomePod sowie den AirPort-Geräten sind von Broadcom gefertigte WLAN-Chips enthalten, die auf ein Patent der renommierten Institution zurückgreifen.

Wieso muss Apple fast eine Milliarde US-Dollar in die Caltech zahlen?

Mit dem von Broadcom bereitgestellten WLAN-Chip verwendet Apple ein Patent, das beim WLAN-Standard 802.11 eine Fehlerkorrektur bei der Datenübertragung durchführt. Daneben verletzte man weitere Patente, die die Leistung, Chipgröße und Wärmeentwicklung betreffen. Als Basis für die 838 Mio. US-Dollar zog man die 598 Mio. in den USA verkaufte Apple-Produkte mit betroffenen WLAN-Chips heran und veranschlagte einen Preis von 1,4 US-Dollar pro Gerät für Apple, während Broadcom lediglich 0,26 US-Dollar pro Einheit zahlen muss.