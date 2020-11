Apple kündigt Mac mini mit M1-Chip an

Apples kleinster Desktop-Mac hat ein großes Update erhalten. Neben dem MacBook Air und dem 13" MacBook Pro stellte Apple auch den Mac mini mit eigenen M1-Chip vor. Interessanterweise ist man dazu beim neuen mini vom bisherigen Design leicht abgewichen, sodass das neue Modell wieder im bekannten Silber erstrahlt.

M1-Chip: Apple ersetzt Intel-Prozessoren

Nach fast 15 Jahren ist Schluss mit Intel-Prozessoren im Mac mini. Gut. Ein letztes Modell bietet Apple mit der 8. Generation Intel-Prozessoren an, aber die neuen Einsteigermodelle setzen vollständig auf Apple Silicon. Der leistungsstarke M1-Chip kommt mit einer 8-Core CPU und 8-Core GPU. Die CPU teilt sich dabei in zwei Teile auf. Vier Kerne sind auf Hochleistung getrimmt, während die restlichen vier für die nötige Effizienz sorgen. Unterstützt wird sie von der Neural Engine, die die CPU nochmals entlastet. Apple verspricht eine dreimal schnellere Verarbeitungsleistung als die Vorgängergeneration. In puncto Grafikleistung soll sogar eine bis zu sechsmal höhere Leistung erzielt werden. Die Performance erlaubt nun auch den Anschluss eines Pro Display XDR in voller 6K-Auflösung.

Konnektivität auf einem neuen Level

Der Mac mini bietet zudem einige neue Features. Neben Bluetooth 5.0 ist erstmals in einem Mac auch WLAN 6 (802.11ax) an Bord. Ansonsten verfügt er über einen Gigabit-Ethernet-Port zwei USB-A-Anschlüsse und HDMI 2.0 sowie zwei USB-Typ-C-Port mit Thunderbolt 3 beziehungsweise USB 4. Der 3,5-mm-Klinkenanschluss fehlt ebenfalls (noch?) nicht.

Verglichen mit der vorherigen Generation kann der Mac mini mit der Power des M1: Code in Xcode bis zu 3-mal schneller kompilieren.

Grafikintensive Games wie „Shadow of the Tomb Raider“ mit bis zu 4-mal höherer Bildrate spielen.

Eine komplexe Timeline in Final Cut Pro bis zu 6-mal schneller rendern.

Musikproduktion in Logic Pro auf ein ganz neues Level bringen, mit bis zu 3-mal so vielen Echtzeit-Plug-ins.

Die Auflösung von einem Foto in Pixelmator Pro bis zu 15-mal schneller erhöhen.

ML Frameworks wie TensorFlow oder Create ML nutzen, die jetzt vom M1 Chip beschleunigt werden.

Preis und Verfügbarkeit

Der Mac mini ist ab sofort ab 780 Euro erhältlich – fast 130 Euro günstiger als das Quad-Core Modell der vorherigen Generation. In der Spitzenausführung (ohne vorinstallierte Software) kostet er 1.900 Euro. Die Auslieferung soll ab dem 17. November erfolgen.