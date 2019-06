Im Februar letzten Jahres hatte Aspyr mit Blick auf die Warnmeldungen Apples schon einmal darauf hingewiesen, dass man daran arbeite, seine Games von einer 32- auf eine 64-bit-Architektur aktualisieren zu wollen.

Vor knapp anderthalb Jahren war dieser „Hinweis“ sinnvoll, jetzt ist das Entfernen der Spiele, die den Sprung noch nicht geschafft haben, nur konsequent. Aspyr informierte darüber vor kurzem in seinem Support-Blog.

Folgende Spiele sind betroffen:

Wenn Sie diese Spiele gekauft haben, können Sie diese auch weiterhin unter macOS Mojave spielen. Wenn Sie dann aber auf das neue macOS Catalina updaten, werden die Spiele hingegen nicht mehr funktionieren.

Die Firma verspricht allerdings, Updates für alle seine Spiele herauszubringen.

„After today, the entire library of Aspyr titles on Mac will be 64-bit or will receive a 64-bit update before September.“