M1: Gleicher Chip im MacBook Pro, MacBook Air und Mac mini?

Apple macht es den potenziellen Käufern alles andere als leicht. Der neue M1-Chip liefert eine großartige Leistung. Apple ließ viele Komponenten in den SoC einfließen und verschmelzen, sodass er mit einer starken 8-Core CPU, einer 8-Core GPU, einer 16-Core Neural Engine sowie einem Secure Enclave aufwartet. Durch seine Fertigung im 5-nm-Prozess gilt er zudem als äußerst effizient und Apple wurde nicht müde zu erwähnen, dass man damit deutlich unter dem Energiebedarf der Konkurrenz liegt. Während dies bereits großartig klingt, gibt es ein Problem: Apple bietet gleich drei Geräte mit diesem Chip an.

M1-Chip: Einer für alle?

Hat man Apples Präsentation genau verfolgt, steht man vor mehreren Fragen. Beispielsweise beantwortete Apple nicht, welche tatsächliche Leistung die CPU in GHz bietet. Oft verglich man nur die Leistung mit anderen Geräten oder Vorgängermodellen. Präziser war man hingegen bei der Grafikeinheit, die Apple als „weltweit schnellste integrierte Grafik in einem Computer“ bezeichnete und mit 2,6 TeraFLOPS etwa die Leistung von zwei Xbox One (Basismodell) aufweist.

Daneben fiel natürlich auf, dass Apple nur eine Variante des M1-Chips vorstellte. Egal, ob man sich nun einen Mac mini, ein 13" MacBook Pro oder das MacBook Air bestellt, sind alle drei Geräte mit demselben Chip ausgestattet und verfügen entsprechend über dieselbe Leistung. Upgrades stehen im Bezug auf Grafik- und Prozessorleistung nicht zur Auswahl. Man kann aktuell lediglich den Arbeitsspeicher von 8 GB auf 16 GB erhöhen oder auch den integrierten SSD-Speicher aufstocken.

Der Unterschied zwischen dem MacBook Air und kleinem MacBook Pro ist damit nur sehr gering. Abgesehen von der Touch Bar bietet das Pro mehr Akkulaufzeit, ein helleres Display sowie Stereo-Lautsprecher mit einem großen Dynamikbereich. Abgesehen davon gibt es leistungstechnisch keine Unterschiede.