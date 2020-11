MagSafe Duo Ladegerät: Erscheint es schon bald? Erste Tests verfügbar

Nachdem Apple zunächst sagte, dass das MagSafe Duo Ladegerät „zu einem späteren Zeitpunkt“ erscheinen soll, fühlten sich viele Nutzer an AirPower erinnert. Auch dieses sollte „später“ auf den Markt kommen, tat es allerdings nie. Im Gegensatz zu Apples ersten Versuch scheint das neue Ladegerät schon die größten Hürden übersprungen zu haben. Beispielsweise reichte man es bei der amerikanischen Aufsichtsbehörde FCC ein und erhielt bereits eine Genehmigung, um das MagSafe Duo Ladegerät verkaufen zu dürfen.

MagSafe Duo Ladegerät: Teuer, aber gut?

Auch wenn Apple noch keinen Termin für das duale Ladegerät nannte, gab man nun schon den Preis von circa 145 Euro bekannt. Im Rahmen der iPhone-12-Reviews wurde auch bekannt, dass Apple das Gerät schon an Tester verteilt hat. Dies macht Hoffnung auf eine baldige Veröffentlichung und klärt auf, wie gut das Ladegerät wirklich funktioniert.

Laut TechCrunchs Matthew Panzarino hält Apple mit dem MagSafe Duo Ladegerät sein Werbeversprechen und lädt iPhone und Apple Watch gleichzeitig. Während jedes iPhone mit Qi-Ladefunktion funktioniert, ziehen sich die neuen iPhone-12-Modelle durch MagSafe in die richtige Position. Für die Apple Watch gibt es hingegen zwei Stellungen. So kann sie flach neben dem iPhone geladen werden. Alternativ kann man den Ladepunkt aufrichten, um etwa Armbänder wie das Solo Loop gleichermaßen zu unterstützen, ohne es entfernen zu müssen. Panzarino zufolge ist das Design besonders gut für Reisen, da es sich leicht zusammenfalten lässt und dadurch sehr kompakt ist. Jedoch merkt er auch an, dass es sich eher wie ein 70 US-Dollar anfühlt. Für den höheren Preis sollte seiner Meinung nach auch ein 20W-Netzteil beiliegen und nicht nur ein einfaches Lightning-auf-USB-C-Kabel.

Was meint ihr? Ist das MagSafe Duo Ladegerät seinen Preis wert oder sollte Apple den Preis nach unten korrigieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.