08.08.2018 - 12:22 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nicht nur Belkin bietet nun auch ein schickes drahtloses Ladegerät für das iPhone X und iPhone 8 an, sondern auch Logitech. Beim Design des neuen Qi-Ladestands „POWERED“ hat der Zubehör eng mit Apple zusammengearbeitet, damit Zubehör und Geräte perfekt zueinander passen. Damit erhalten Nutzer schon vor der Veröffentlichung der AirPower-Ladematte die Möglichkeit ein kabelloses Ladegerät für ihr iPhone zu kaufen, das von Apple mitentwickelt wurde.

Im letzten Jahr veröffentlichte Apple erstmals iPhone-Modelle, die auch drahtlos über einen allgemeinen Industriestandard geladen werden können. Seither kam der Zubehörmarkt für Qi-Ladematten ordentlich ins Rollen. Auch Apple kündigte bereits eine eigene Lösung an, die allerdings noch auf sich warten lässt. Nun kündigte Logitech jedoch einen Qi-Ladestand an. Dieser entstand in Zusammenarbeit mit Apple und fügt sich daher optimal in die Designsprache des Unternehmens ein.

„Designed by Apple in California“

Logitech POWERED hat nicht nur einen außergewöhnlichen Namen, sondern besticht auch durch ein ausgefallenes Design, welches gemeinsam mit Apple entstand. Die Geräte werden einfach hineingestellt und beginnen sofort mit dem Ladevorgang. Eine spezielle Ausrichtung wie bei Ladematten ist nicht notwendig, da das iPhone rechts und links geführt wird. Dadurch wird auch ein späteres Verrutschen verhindert.

Das Design erlaubt es nicht nur dem iPhone X oder iPhone 8 drahtlos geladen zu werden, sondern kann auch das iPhone 8 Plus problemlos fassen. Durch das einzigartige Design mit den Seitenlehnen ist es möglich, dass die Geräte sowohl im Hoch- als auch Querformat geladen werden können. Die Ladegeschwindigkeit liegt bei 7,5W und ist damit am vom Apple gesetzten Limit.

Aktuell ist der Ladestand noch nicht verfügbar. Dies sollte sich jedoch in Kürze ändern. Eine Vorbestellung ist hingegen auf der offiziellen Website bereits möglich. Dort erhalten Sie auch weitere technische Informationen. Preislich ordnet sich die drahtloses Ladestation Logitech POWERED mit 79,99 Euro im Mittelfeld der drahtlosen Ladegeräte ein.

