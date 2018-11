24.11.2018 - 13:00 Uhr Geschrieben von Udo Lewalter



24.11.2018 - 13:00 Uhr Geschrieben von Udo Lewalter

Einen gebrauchten 4er-Golf, 1.592 Fahrten mit dem Riesenrad auf dem Hamburger Dom, 6.430 Tafeln Schokolade, eine Kreuzfahrt ins Polarmeer und und und – unter anderem das alles gibt es jeweils zum Preis von 6.368 Euro. Exakt diesen Betrag habe ich im Dezember 2017 jedoch lieber in einen iMac Pro investiert – um endlich den ultimativen Rechner zu besitzen. Und tatsächlich überraschte mich das Gerät, wenn auch nicht durchweg positiv. Ein (ausdrücklich subjektiver) Erfahrungsbericht.

Für meinen Job ist ein zuverlässiger Rechner unerlässlich – und ein flotter sollte es sein. Denn als freiberuflich arbeitender Journalist schreibe ich nicht nur Texte, sondern produziere auch regelmäßig Videos oder bearbeite jede Menge Bilder. Die Files im 4K- beziehungsweise RAW-Format sind ebenso riesig wie die Mengen an Material, die CPU, GPU, RAM, Daten-Bus und Festplatte(n) Tag für Tag verarbeiten müssen. Sprich: je schneller der Rechner, desto besser. Denn Zeit ist bekanntlich Geld – vor allem für einen Freiberufler. Mit dem iMac Pro präsentierte Apple im Juni 2017 im Rahmen der Worldwide Developers Conference (WWDC) ein Gerät, das auf den ersten Blick all meine Anforderungen erfüllt – beziehungsweise übertraf. Das suggerierten auch die ersten Vorabberichte der nationalen und internationalen Fachpresse, die sich mit Lobhudeleien überschlugen. Also schlug ich zu und erhielt mit einer gehörigen Portion Glück gleich zum Auslieferungsstart ein Exemplar.

iMac Pro: Es werde Licht – oder nicht ...

Schon beim Auspacken erlebt ich die erste Überraschung. Neben dem All-in-One-Rechner lagen eine Magic Mouse 2, ein Magic Trackpad 2 und ein Magic Keyboard dem riesigen Paket bei. Die Tastatur enttäuschte mich nach Einschalten des Rechners. Es mag naiv und kleinlich klingen, aber ich hatte ein beleuchtetes Keyboard erwartet. Schließlich handelt es sich hierbei um ein Pro-Gerät. Selbst mein 13-Zoll-Macbook-Pro (2016, Intel Core i5 2,9 GHz, 16 GB RAM) bietet das. Nur ein Detail, klar. Aber dennoch aus meiner Sicht schade, zumal ich gerne bei gedämmten Licht arbeite.

Schick ist das graue Keyboard zwar, dennoch fehlt es der Tastatur an Strahlkraft. (Bild: Apple)

iMac Pro: Meine Konfiguration

Aber entscheidend ist natürlich die Leistung. Und davon steckt selbst in meiner (minimal aufgepeppten) Basisversion jede Menge – auf dem Blatt Papier jedenfalls:

- CPU: 3,2-GHz-8-Core-Intel-Xeon-W-Prozessor, Turbo Boost bis zu 4,2 GHz

- RAM: 32 Gigabyte (GB) DDR4 ECC Arbeitsspeicher mit 2.666 MHz

- GPU: Radeon Pro Vega 64 mit 16 GB HBM2-Grafikspeicher

- Speichermedium: 1 Terabyte SSD

Im Netz gibt es jede Menge Vergleichstests, die mit Prozent- und Millisekundenangaben die Überlegenheit der Pro-Hardware im Vergleich zu diversen PC-, iMac- und MacBook-Konfigurationen verdeutlichen sollen. Aber das ist meist schnöde Theorie. Was bringt das Leistungsplus in meinem ganz persönlichen Alltag? Schon unmittelbar nach der Einrichtung des Rechners war mir klar: Der Boost ist spürbar! Programme wie Adobe Lightroom oder Final Cut Pro X starten blitzschnell. Kein Vergleich zur Performance meines MacBooks. Aber vor allem bei intensiver Rechenarbeit kommt der Vorteil zum Tragen – ein Beispiel: Beim Rendern und Exportieren eines circa 90-sekündigen 4K-Videos unter Final Cut Pro X spare ich auf dem iMac Pro (im Vergleich zum MacBook Pro) drei Minuten Zeit – anders ausgedrückt: Über 40 Prozent geht das Ganze in der Regel schneller. Man erinnere sich: Zeit ist Geld – eine nahezu verdoppelte Arbeitsgeschwindigkeit schlägt sich spürbar auf meinen Geschäftserfolg aus. Zudem freut sich der Kunde, wenn ein Video schnell(er) fertig ist. Auch dem 5K-iMac ist die Pro-Variante laut diverser Tests überlegen. Im Geekbench-4-Benchmark-Test (Multi-Core) beispielsweise schafft mein Rechner 31.159 Punkte, der 5K-iMac kommt auf 20.893. Insofern zahlt sich der hohe Einstiegspreis langfristig wohl aus.

iMac Pro: Lüfter top, Eingabegeräte flop

Bei intensiver Rechenarbeit fällt ein weiteres Plus auf: Das Lüftergeräusch ist auch nach fast einem Jahr noch flüsterleise. Nur beim Zocken rotiert es im Inneren des schlanken Gehäuses hörbar – allerdings ist das (rein subjektiv gesehen natürlich) absolut nicht störend. Jedenfalls nervt mich das teils laute Surren eines regulären iMac deutlich mehr. Apropos Gaming, ebenfalls ein wichtiges Thema für mich. Zocken mit Magic Mouse 2 und Magic Keyboard ist ein Albtraum – vor allem die Maus ist ergonomisch gesehen in meinen Augen eine einzige Katastrophe! Schönheit ist bekanntlich nicht alles ... Somit müssen Gamer bei den Anschaffungskosten in jedem Fall noch entsprechende Peripheriegeräte einkalkulieren. Für Konsolenbesitzer interessant: macOS erkennt „serienmäßig“ Sonys DualShock-4-Gamepad. Wer den Xbox-Controller nutzen möchte, muss ein unlizenziertes Treiberprogramm (360Controller) installieren – möglicherweise ein Sicherheitsrisiko.

Windows 10 erkennt den Xbox-Controller (wenig überraschend) problemlos, macOS hingegen nicht. (Bild: Mac Life / Udo Lewalter)

Zocken mit dem iMac Pro: Spiel ohne Grenzen?

Wenig überraschend in diesem Zusammenhang auch diese Erkenntnis nach gut einem Jahr: Der iMac Pro ist kein reinrassiger Gaming-Rechner, die Leistung ist dafür aber ausreichend. Aktuelle Spiele laufen bei mittleren bis höheren Detaileinstellungen in der Regel flüssig mit Bildraten von 30 Frames per Second (Bildern pro Sekunde, fps) aufwärts – sofern die Games für macOS überhaupt verfügbar sind. Denn beim Durchstöbern großer Download-Plattformen wie Steam, Gog.com und Battle.net fallen schnell Einschränkungen auf: Knaller wie „Witcher 3“, „GTA 5“ und „Call of Duty – Black Ops 4“ gibt es für den Mac nicht. Das Spieleangebot ist vergleichsweise schmal: Gog.com beispielsweise führt circa 1.200 Mac-Games – für Windows 10 finden sich dort rund 2.200 Titel (Stand: Oktober 2018).

Und auch beim Vergleich der jeweiligen Umsetzungen zeigen sich auf den Plattformen teils deutliche Unterschiede. Beispiel „Tomb Raider“: In den Grafikeinstellungen der macOS-Version fehlen im Vergleich zur Win10-Variante diverse Optionen wie die beiden höchsten Detailstufen „ultra“ und „höchste“. Außerdem schalten ausschließlich Windows-Zocker auf Wunsch spezielle Grafikkartenberechnungen wie die „Tessellierung“ ein, die unter anderem die Polygonanzahl bei Objekten erhöht – wodurch vor allem Rundungen lebensnaher wirken. Erstaunlich: Trotz aufwendigerer Grafik(-Berechnungen) läuft die Windows-10-Variante von „Tomb Raider“ minimal besser – im Benchmark-Test („höchste“ Detailstufen, 4K-Auflösung) liegt die Rate bei durchschnittlich 60 fps, während die macOS-Version bei gleichen Einstellungen – aber ohne Tessellierung & Co. – nur knapp über 50 fps liefert. Die Windows-Schnittstelle DirectX macht den Unterschied.

Der Benchmark belegt: 5K-Gaming bleibt vorerst ein Wunschtraum. (Bild: Unigine)

Windows 10 auf iMac Pro: Bootcamp statt Parallels Desktop

Daher habe ich parallel Windows 10 installiert, in das ich per Bootcamp-Feature wechsle. Die Nutzung des Microsoft-Systems via virtueller Maschine – beispielsweise über Parallels Desktop – ist für echte Hardcore-Gamer übrigens auch auf dem iMac Pro nicht sinnvoll. Die Emulation kostet Leistung, anspruchsvolle Spiele laufen daher deutlich schlechter, langsamer, ruckeliger – oder gar nicht.

iMac Pro: Toller Krachmacher

Nicht nur fürs Gaming wichtig: der Sound. Diesbezüglich haben mich die eingebauten Lautsprecher extrem positiv überrascht. Die klingen deutlich besser als die der aktuellen „regulären“ iMac-Generation und schlagen so manche externe Bluetooth-Box. Der Sound ist klar, mit ordentlichem Bass und überraschend gutem Stereo-Effekt ausgestattet. Oft vergesse ich sogar, den HomePod beim Musikhören einzuschalten, weil die Standardboxen selbst bei höherer Lautstärke ein angenehmes Klangbild liefern.

iMac Pro: Anschluss gefunden

Ein fettes Plus auch – gerade im Vergleich zu den immer spärlich ausfallenderen Möglichkeiten (m)eines MacBooks: Die Anschlussmöglichkeiten sind grandios! Viermal USB 3, viermal Thunderbolt 3 im USB-C-Format, 10-Gigabit-Ethernet, 3,5-Millimeter-Kopfhörerbuchse, SDXC-Kartensteckplatz – da bleibt wohl kein Wunsch offen. Ich habe beispielsweise meinen alten Full-HD-Monitor als Zweitdisplay für virtuelle Maschinen angeschlossen, das funktioniert tadellos. Was mir in diesem Zusammenhang aber nicht gefällt – grundsätzlich bei den iMacs: Aufgrund der Bauweise sind alle Anschlüsse an der Geräterückseite angebracht. Steht der Schreibtisch nicht frei im Raum beziehungsweise der iMac Pro gleich an der Wand, kann es fummelig werden, wenn man eine Speicherkarte in den Slot des Rechners schieben möchte. Gerade Profi-Anwender hantieren in der Regel gerne mit zahlreichen externen Speichermedien oder sonstigen Gerätschaften, die an den Rechner zu stöpseln sind. Das ist im Fall des iMac Pro nichts für Ungeduldige ... Ich habe mir daher einen USB-C-Hub (samt langem Kabel) als Adapter zugelegt, der neun Ports zum Anschluss aller möglichen Gerätschaften bietet. Würde Apple die Anschlüsse am/im Fuß oder an der Unterseite des Rechners verbauen, hätte mir das diese Zusatzinvestition erspart.

Fummeln beim Einschub: Steht der iMac Pro mit dem Rücken zur – beziehungsweise gleich an der – Wand, wird es nervig beim Anschließen von Gerätschaften. (Bild: Apple)

Fazit iMac Pro: Der perfekte Apple-Rechner?

Nach fast einem Jahr täglicher Arbeit bin ich noch immer zufrieden mit dem iMac Pro. Er ist bei der Video- und Bildbearbeitung stark und sogar fürs Zocken geeignet. Abstürze oder sonstige Ungereimtheiten habe ich zudem nicht einmal erlebt – vor allem unter Windows 10 hätte ich Probleme erwartet. Würde ich ihn mir also noch einmal zulegen? Jein. Ich würde wohl 2.000 Euro mehr investieren, um zusätzlichen RAM (64 GB) und einen Zehnkern-Prozessor an Bord zu haben. Damit wäre das Gerät ein wenig zukunftssicherer – denn der iMac Pro lässt sich nachträglich nur sehr eingeschränkt aufrüsten. Entsprechende Optionen sind bei der Grafikkarte (durch Kauf einer externen eGPU-Einheit – teuer!) sowie beim Arbeitsspeicher gegeben. Der RAM-Austausch ist allerdings nur etwas für Profis – beziehungsweise für autorisierte Händler oder Apple selbst. Unterm Strich gebe ich Kritikern recht, die anführen, dass Preise jenseits der 5.000 Euro für einen Rechner dieser Konfigurationklasse nicht gerechtfertigt sind. Warum also kein PC mit einem deutlich besserem Preis-Leistungs-Verhältnis? Weil ich vor allem auf macOS und Final Cut Pro X nicht mehr verzichten will. Und fummelige Hackintosh-Lösungen kämen für mich nie infrage. Würde ich beruflich keinen verlässlichen Dauerläufer zur möglichst effizienten Gestaltung meiner Arbeitszeit benötigen, stünde auf meinem Schreibtisch zwar kein iMac Pro – aber ganz sicher ein regulärer iMac. Doch der dunkelgraue Augenfang im Arbeitszimmer würde mir dann fehlen. Ich mag diese Farbe. Ich mag den iMac Pro. Und über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten.

