Diablo Immortal für iPhone und iPad (Bild: Blizzard Entertainment)

Diablo fürs iPhone, WarCraft III zurück zum Mac: Neues von der Blizzcon. Haben Sie schon gehört? Entwickler Blizzard veröffentlicht eine Version von Diablo für Smartphones und Tablets. Doch auch das Echtzeitstrategiespiel WarCraft III kommt zurück, in einer aufgehübschten Version für macOS, die zusätzlich mehr Möglichkeiten für das kompetitive Gameplay online bietet. Außerdem wurden weitere Updates für Spiele wie World of WarCraft und Hearthstone angekündigt.

Diablo kommt für iOS

Blizzard kündigte am Freitag an, das Diablo-Franchise für iPhone und iPad veröffentlichen zu wollen. Der vollständige Name lautet „Diablo Immortal“. Das Spiel wird sich in seiner Erzählung zwischen den Spielen Diablo II und Diablo III wiederfinden. Die Spielmechanik erinnert aber an Diablo III.

Sie können Immortal auch online mit mehreren gemeinsam spielen. In Dungeons, die als Instanzen geführt werden, können gleichzeitig bis zu vier Spieler agieren. Um sich zum Spiel zu verabreden, treffen Sie sich an einem „Hub“ in der Spielwelt. Dort können Sie bei Bedarf mit anderen Spielern auch Gegenstände aus Ihrem Inventar tauschen.

Details zum Preis, den Systemanforderungen oder einem möglichen Veröffentlichungsdatum sind noch nicht bekannt. Doch im Internet regt sich bereits der Zorn der Fans. Die behaupten nämlich, Entwickler NetEase hätte für diese mobile Variante lediglich sein eigenes Action-Rollenspiel Crusaders of Light hergenommen und Diablo-Grafiken übergestülpt.

WarCraft III kommt zurück

Darüber hinaus kündigte Blizzard Entertainment ebenfalls eine aufgefrischte Version des Echtzeitstrategiespiels WarCraft III an, die trägt den Zusatz „Reforged“ im Titel (engl. für neu geschmiedet). Es handelt sich um eine grafisch und spielerisch aufgefrischte Variante, die auf modernen PCs und Macs zu Hause sein wird. Das Spiel soll 2019 veröffentlicht werden. Aber nicht nur wurde das Spiel überarbeitet, sondern auch der Welteneditor, mit dem Fans eigene Karten fürs Spiel erstellen können. WarCraft III: Reforged kostet 29,99 Euro in der Standardvariante.

Blizzard empfiehlt übrigens einen Mac mit Intel Core 2 Duo, 2 GB RAM, Nvidia GeForce GT 330M oder ATI Radeon HD 4670 oder besser, sowie Mac OS X 10.10 als Minimalkonfiguration.

Update für World of WarCraft

Das Online-Rollenspiel World of WarCraft erhält den Patch 8.2 namens „Rise of Azshara“. Sie können darin nach Nazjatar reisen und die Königin der Nachtelfen Azshara bekämpfen und ihr Gefolge.

Neue Erweiterung für Hearthstone

Ebenfalls kündigte Blizzard eine neue Erweiterung für das digitale Kartenspiel Hearthstone herausbringen. „Rastakhans Rambazamba“ führt ab dem 4. Dezember 135 neuen Karten ins Spiel ein, und neuen Mechaniken mit mächtig viel Mojo.

