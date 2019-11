Konkurrenz in Sorge: Beschwerden über Apple Pay bei EU-Kommission?

News

EU-Kommission sieht Besorgnis über Apple Pay. Am Rande einer Web-Konferenz in Lissabon sprach EU-Wettbewerbshüterin Margrethe Vestager mit der Agentur Reuters. Demzufolge sei Sorge über Apples Bezahlsystem groß. Nicht nur in Fragebögen sollen Bedenken angemeldet worden sein.