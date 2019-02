26.02.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



26.02.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: US-Patent- und Markenamt)

Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass Apple ein Augmented-Reality-Headset oder eine Augmented-Reality-Brille entwickelt, die bis 2020 oder 2021 auf den Markt kommen könnte. Nun gibt es ein neu erteiltes Apple-Patent, das Hinweise auf mögliche Verwendungszwecke beinhaltet.

Das US Patent- und Markenamt hat Apple am Dienstag ein Patent erteilt, das ein "Verfahren zur Darstellung von Points of Interest aus der Sicht einer realen Umgebung auf einem mobilen Gerät" beschreibt. Auch wenn im Patent der Name „Apple Glasses“ nicht erwähnt wird, beschreibt das Patent ein Head Mounted Display.

Wie bei vielen anderen Augmented-Reality-Geräten wäre das am Kopf montierte Display in der Lage, computergenerierte virtuelle Informationen mit einer Ansicht der realen Umgebung zu vermengen. Genauer gesagt, würden Sehenswürdigkeiten in der Umgebung markiert. Der Nutzer könnte dann über sein iPhone weitere Informationen abfragen.

Apple reicht jede Woche zahlreiche Patentanmeldungen ein, und viele der Erfindungen erblicken nicht das Licht der Welt. Viele Patentbeschreibungen sind sehr detailliert und umfassen viele mögliche Ideen, sogar solche, die Apple gar nicht vorantreiben will. Ob Apple eine AR-Brille baut, wie einst Google, ist also nicht hundertprozentig sicher.

Aus den Informationen geht noch nicht klar hervor, ob Apple eher an einem Headset arbeitet, das der Google-Brille oder der HoloLens von Microsoft entspricht.

Tim Cook hat jedoch mehr Interesse an Augmented Reality als an Virtual Reality bekundet, und das Patent deutet darauf hin, dass Apple sich auf die Erweiterung der realen Welt konzentriert.

Mark Gurman von Bloomberg hat bereits berichtet, dass Apples Headset ein iOS-basiertes Betriebssystem namens "rOS" verwenden wird. Er berichtete auch, dass das Headset drahtlos mit einem iPhone verbunden wird.

Apple hat mehrere Augmented-Reality-Startups erworben, darunter Metaio im Jahr 2015, Vrvana 2017 und Akonia Holographics im vergangenen Jahr, und hat Microsoft-Mitarbeiter abgeworben, die zuvor an HoloLens arbeiteten. Der im aktuellen Patent aufgeführte Erfinder ist ehemaliger Metaio-Mitarbeiter.

Apple hat das Patent bereits 2017 angemeldet und es wurde erst jetzt erteilt.

