Sony baut 2019 eine Produktionsstätte für 3D-Kamerasensoren, nachdem das Interesse von Großkunden wie Apple an der Technologie zugenommen hat, heißt es in einem Bericht von Bloomberg. Wird die nächste iPhone-Generation also durchgängig eine 3D-Kamera bekommen? Die Zeichen sprechen dafür. Und auch für eine AR-Brille von Apple wären diese Sensoren genial.