Surface Laptop 2 (Bild: Microsoft)

Mac Book macht Werbung fürs Surface Laptop 2. Natürlich ist es eine Anspielung auf Apples MacBook, aber gleich in doppelter Hinsicht. Ein neuer Werbespot von Konkurrent Microsoft vergleicht Apples MacBook mit dem aktuellen Surface-Geräte aus Redmond. Obwohl der Spot nur 30 Sekunden dauert, bietet er doch viel Gesprächsstoff.

Treffen sich Mackenzie „Mac“ Book und ein Filmteam von Microsoft. Der Schauspieler, der vielleicht tatsächlich so heißt, soll vor der Kamera seine Einschätzung zwischen Apples MacBook (Pro) und Microsofts Laptop abgeben. Das fällt ihm natürlich nicht schwer.

Surface Laptop ist besser, natürlich

Welches Laptop länger aushielte, will eine Stimme hinter der Kamera wissen. Das Surface Laptop, so Mac Book. Und natürlich ist das Microsoft-Gerät auch schneller und hat einen besseren Touchscreen. Touchscreen? Ja, da kann der Erzähler sich nicht zurückhalten und kommentiert stattdessen, dass das MacBook von Apple ja gar keinen Touchscreen besitzt.

Der gute Book gibt zum Ende hin noch seine abschließende Meinung kund, indem er zwei Daumen nach oben zeigt. Er sagt dazu ungefähr: „Ihr solltet ein Surface Laptop kaufen. Vertraut mir, denn ich bin Mac Book.“ Und als Credo betitelt Microsoft am Ende den Spot noch mit der Botschaft: „Mac Book sagt, kauft Euch ein Surface Laptop.“

Erinnerungen an lustige Werbespots

In diesem Zusammenhang erinnert man sich natürlich gerne auch an die Werbespots von Apple zurück, in denen das Unternehmen den Mac und den PC zueinander ins Verhältnis setzten mit den Schauspielern Justin Long und John Hodgman.

Nicht ganz so lustig, aber vielmehr angriffslustig sind stattdessen andere Werbespots aus der Vergangenheit gewesen, in den sich zum Beispiel Nokia oder Samsung über Apples Produkte mokierten. So oder so sorgen manche Clips immer wieder für Gesprächsstoff und genau das ist, was die Urheber vermutlich im Sinn haben.

Produkthinweis

Microsoft Surface Laptop 2, 34,29 cm (13,5 Zoll) Laptop (Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD, Win 10 Home) Schwarz Preis: 1299,00 €

Anzeige