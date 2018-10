iPhone 8 (Bild: Apple)

Jetzt sparen: iPhone 8 und iPhone X mit Tarif bei O2 günstiger. Sie möchten ein iPhone 8 oder iPhone X kaufen und leben in einer Stadt, in der das O2-Netz bestens ausgebaut ist? Dann präsentieren wir Ihnen ein interessantes Angebot. Denn der Hersteller bietet momentan Rabatte auf Zweijahresverträge an, bei denen Sie auch ein Smartphone über die Laufzeit bezahlen. Nun können Sie entweder sagen: Wow, der Vertrag ist aber sehr günstig. Oder Sie gehen vom Normalpreis des Vertrages aus und stellen sich vor, dass Sie stattdessen das Smartphone günstiger bekommen haben. In jedem Fall benötigen Sie zu Ihrem Glück auch noch entsprechende Gutscheincodes.

Sollten Sie sich für die Tarife o2 Free M oder L entscheiden lauten die Codes „iph-freem-10“ oder „iph-boostm-10“. Außerdem können Sie noch für etwas mehr Geld eine quasi Verdopplung des sowieso schon hohen Datenvolumens erzielen. Die Codes lauten „iph-boostm-10“ oder „iph-boostl-10“. Die Gutscheincodes müssen Sie während des Bestellvorgangs einlösen.

Zum Angebot: iPhone 8 / X bei o2 günstig mit neuem Vertrag.

Beispielrechnung

Angenommen Sie entscheiden sich für einen Vertrag o2 Free M und nutzen den Code „iph-freem-10“, dann erhalten Sie 10 GB Traffic inklusive. Mit „Boost“, der 5 Euro mehr im Monat kostet, gäbe es 20 GB LTE-Traffic inklusive. Ist das Inklusiv-Volumen aufgebraucht, können Sie mit 1 Mbit pro Sekunde weitersurfen.

Enthalten ist im Vertrag auch eine Flat in alle deutschen Netze und eine SMS-Flat. Dank der Connect-Funktion schickt o2 Ihnen frei Haus direkt zwei SIM-Karten. Sie könnten also eine davon in einem LTE-Router verwenden oder einem vergleichbaren Produkt. EU-Roaming ist inklusive.

Der Anschlusspreis kostet 29,99 Euro, Sie zahlen lediglich 1 Euro für die Hardware dazu und monatlich 34,99 Euro, wenn Sie sich für ein iPhone 8 mit 64 GB Speicher entscheiden, oder 49,99 Euro, wenn Sie lieber ein iPhone X wollen.

Beim iPhone 8 zahlen Sie über zwei Jahre 24 x 34,99 Euro, plus Anschlusspreis, plus 1 Euro Zuzahlung und 4,99 Euro Versandkosten. Sie kommen so auf 875,74 Euro. Beim iPhone X liegt der Preis bei 1.235,74 Euro.

Wie eingangs erwähnt, liegt es freilich an Ihnen, ob Sie nun unterstellen, dass Sie beim iPhone oder beim Vertrag gespart haben.

Anzeige