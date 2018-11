iPhone XS Max: Schlechter Empfang serienmäßig? Bereits im September gab es Meldungen über den schlechten Empfang des iPhone XS Max. Die Diskussionen darum in Apples Support-Foren wollen nicht abbrechen. Während aber sowohl der Mobilfunk- als auch der WLAN-Empfang als schlecht kritisiert wurden, fand sich in der Zwischenzeit zumindest in der Theorie für beide Problemen eine Lösung. Denn Apple sorgte mit iOS 12.0.1 für besseren WLAN-Empfang, und mit der Veröffentlichung von iOS 12.1 für besseren Mobilfunkempfang. Trotzdem halten sich die Hinweise hartnäckig. Das dokumentieren umfangreiche Diskussionen in Apples Support-Forum. Es handelt sich offenbar nicht um einen Einzelfall.