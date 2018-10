iPhone XR im Test: Die wichtigsten Reviews im Überblick. Das XR ist dran. In dieser Woche kommt es in den Handel, knapp einen Monat nach dem iPhone XS und XS Max. Bei den Premium-Modellen waren sich die Tester einig, dass es die Revolution nicht war, aber den Vorsprung Apples in manchen Bereichen weiter ausbaut. Wie schneidet das Einstiegsgerät der aktuellen Generation ab? Dazu präsentieren wir Ihnen die ersten Einschätzungen im Überblick.