iPhone SE-Nachfolger steht vor Produktionsstart 

Noch soll sich Apple im ursprünglich geplanten Zeitrahmen für das iPhone SE befinden, berichtet die IT-Newsseite DigiTimes. Demnach arbeitet Apple-Produktionspartner Foxconn bereits an den letzten Vorkehrungen für den Start der Massenfertigung. Diese soll in Zhengzhou in China laufen, auch wenn es vor Ort derzeit noch einige Probleme gibt. Der Ausbruch des Coronavirus und die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen sollen aber für die weitere Fertigung des iPhone SE-Nachfolgers kein Problem darstellen.

Laut DigiTimes wird Foxconn noch in diesem Monat wieder zum Normalbetrieb in den Fabriken zurückkehren. Dabei läuft aber nicht alles so glatt. Einige Bestellungen für das iPhone SE 2 sollen von Apple vom ersten auf das zweite Quartal verschoben worden sein, da die Bänder in vielen Fabriken stillstehen mussten. Entsprechende Produktionsengpässe sind direkte Folgen des Covid-19-Ausbruchs.

Letzte Phase ist angelaufen

Das iPhone 9 oder iPhone SE 2 – wie auch immer Apple es letzendlich nennen wird – hat laut den Tippgebern von DigiTimes nun die letzte Phase der Produktionsverifizierung erreicht. Das könnte bedeuten, dass man auf die formelle Freigabe noch Wochen warten muss. Dann dürfte es knapp werden mit der Auslieferung des iPhone SE2 noch vor Ostern.

Es ist aber ebenso gut möglich, dass das iPhone SE 2 noch im März mit begrenzter Verfügbarkeit auf den Markt kommt. Die noch nicht gestartete Massenproduktion dürfte aber eine ausreichende Verfügbarkeit erst ab April gewährleisten.

Bestätigt ist von den Berichten offiziell noch nichts. Dagegen überschlagen sich die Gerüchte, die mal von einem großen Zeitproblem und mal von einem verzögerungsfreien Ablauf sprechen. Das neue iPhone SE oder iPhone 9 wird aller Voraussicht nach rund 399 Dollar kosten und im Grunde wie ein iPhone 8 aussehen. Technisch soll Apple einen A13-Chip und eine verbesserte Kamera inklusive einem Weitwinkelobjektiv ähnlich der iPhone 11-Serie besitzen..

