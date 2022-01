iPhone SE 4: Größerer Bildschirm und mehr geplant

Laut diversen Gerüchten und Insider:innen plant Apple derzeit den Marktstart des iPhone SE 3. Die dritte Generation könnte schon im März oder April erscheinen. Es wird davon ausgegangen, dass Apple eigentlich ein größeres Redesign plante und dieses verschieben musste. Daher erwarten die Experten, dass es in diesem Jahr kaum Neues gibt. Apple soll das iPhone SE der dritten Generation lediglich mit einem neuen A15 Bionic sowie einem 5G-Modem ausstatten und ansonsten das bisherige „iPhone 8“-Design beibehalten. Dementsprechend soll es weiterhin das kleine 4,7-Zoll-Display beibehalten. Laut Display-Experten Ross Young soll sich dies schon bald ändern.

iPhone SE 4 oder iPhone SE 3?

Ross geht davon aus, dass Apple bereits für 2022 und 2023 neue iPhone SE-Modelle plant. Dies teilt er in einem aktuellen Tweet mit. In diesem Jahr soll das neue iPhone SE weiterhin mit einem 4,7" LC-Display ausgestattet sein und soll auf den Namen „iPhone SE+ 5G“ hören. Damit soll Apple sowohl auf den neuen Prozessor als auch die 5G-Konnektivität hinweisen. Allerdings klingt dies nach einer untypischen Namensgebung für ein Apple-Produkt. Jedoch hat Young laut AppleTrack eine sehr gute Trefferquote.

Weiterhin geht er auch auf den Nachfolger ein. Zuvor meinte er, dass das „echte“ iPhone SE 3 mit einem 5,7- oder 6,1-Zoll-Display daherkommt. Nun zeigt er sich deutlich zuversichtlicher und glaubt nicht nur an eine Veröffentlichung in 2023, sondern auch an eine Bildschirmgröße von 5,7 Zoll. Auch dies scheint etwas unwahrscheinlich, da Apple das iPhone SE auf bestehenden Modellen aufbaut und es kein geeignetes Modell mit dieser genauen Größe in Apples Portfolio war. Das iPhone 8 Plus hatte ein 5,5"-Display, während das iPhone X mit 5,8" daherkam. Das iPhone XR könnte als Basis herhalten, aber dieses hatte 6,1 Zoll.

Was meinst du? Welche Größe wird das iPhone SE 3 haben?