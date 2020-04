Mit dem iPhone SE (2. Gen.) bietet Apple wieder ein neues iPhone-Modell für weniger als 500 Euro an. Dazu verwendete man sowohl neue als auch alte Komponenten und setzte auf das bekannte iPhone-8-Design. Sogar die Kamera stammt aus dem alten Modell. Daher stellt sich die Frage, ob der A13 Bionic dennoch für bessere Bilder sorgt? Die Kollegen von MacRumors haben einen Fotovergleich gemacht und stellten dazu das iPhone SE 2, das iPhone 8 sowie das iPhone 11 Pro gegenüber.

Kameras im Verleich: Wie viel macht der A13 Bionic im iPhone SE aus?

Grundsätzlich verwendet Apple im neuen iPhone SE (2020) dasselbe Kameramodul wie schon im iPhone 8. Die führt zu dem Trugschluss, dass beide Geräte die gleiche Fotoqualität liefern. Unter besten Voraussetzung – also bei viel Licht – stimmt dies nur bedingt. In dem Fall merkt MacRumors an, dass die Unterschiede dann kaum sichtbar sind und dies gilt auch für das iPhone 11 Pro.