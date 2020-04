Test: Magic Keyboard für iPad Pro – ist die neue Apple-Tastatur wirklich 400 Euro wert?

Das Smart Keyboard sowie auch das Smart Keyboard Folio sollten das iPad in eine nützliche „immer mit dabei“-Schreibmaschine verwandeln. Allerdings scheiterte Apple diesebzüglich in vielerlei Hinsicht. Neben dem überhöhten Preisen war vor allem die Hardwarequalität eher mäßig – Drittanbieter boten bessere Lösungen an. Mit dem Magic Keyboard behält man zwar den hohen Preis bei und legt sogar noch einen oben draf, will dafür aber auch vieles besser machen. In den vergangenen Tagen habe ich mir dazu die neue Tastatur genauer angeschaut und glaube, dass Apple tatsächlich auf dem richtigen Weg ist, um das iPad in einen Ersatz für den Mac zu verwandeln. Doch der Reihe nach – denn das neue Magic Keyboard polarisiert.

Produkthinweis Produkthinweis Neu Apple iPad Pro (11", Wi-Fi, 128 GB) - Silber (2. Generation) 879,00 €

Was du über das Magic Keyboard für das iPad Pro wissen musst:

das Magic Keyboard hat ein hohes Gewicht

es ist sehr stabil

hält iPad Pro magnetisch in Position

der Betrachtungswinkel ist teils zu gering

der USB-C-Port dient nur zum Laden

die Tastatur verfügt über einen Scherenmechanismus

die Beleuchtung ist nur über Einstellungen anpassbar

das Trackpad setzt iPadOS 13.4 (oder neuer) voraus

das Trackpad klickt überall – so, wie man es vom Magic Trackpad her kennt

Magic Keyboard im Test: Von Design und Qualität

Wenn man das Magic Keyboard auspackt und erstmals mit dem iPad Pro verbindet, stellt man schnell fest: es ist schwer – sehr schwer! Während das 11“-iPad-Pro mit knapp 470 Gramm im Vergleich nahezu schon ein Leichtgewicht ist, hebt die Tastatur das Gesamtgewicht auf knapp ein Kilo an. Mit dem Apple Pencil wiegt die Kombination fast so viel wie ein MacBook Air – in der 12,9“-Konfiguration sogar mehr.

Allerdings bringt das hohe Gewicht auch ein gutes Gefühl mit sich. Das Magic Keyboard wirkt dadurch sehr robust und lässt es deutlich wertiger als die Smart-Keyboard-Modelle erscheinen, welche stets etwas „billig“ erschienen. Dabei haben das Magic Keyboard und das Smart Keyboard eine wichtige Gemeinsamkeit: Die Oberflächen der Geräte sind nahezu identisch und Apple bietet nur eine dunkle Farbvariante an, die Staub leider magisch anzieht. Hat der Name Magic Keyboard hier seinen Ursprung?

Eine andere Vermutung für die Herkunft klingt plausibler. Die Hülle lässt das iPad Pro wie durch Geisterhand über der Tastatur schweben. Dazu verwendet Apple starke Magnete, die ebenfalls zum hohen Gewicht des Magic Keyboards beitragen. Sie halten das Tablet aber in der perfekten Position. Um das iPad aus dem Halt zu befreien, benötigt man entweder Geschick oder aber eine zweite Hand.

Letztere wird auch gebraucht, um das Magic Keyboard mit angedocktem iPad zu öffnen. Besonders, wenn der Apple Pencil auf der Oberseite befestigt ist, kann die sehr schwergängig sein. Im Vergleich dazu lässt sich ein MacBook oder das Smart Keyboard deutlich leichter öffnen.

Magic Keyboard ist nur weniger flexibel als das Smart Keyboard

Komfortabler gestaltet Apple jedoch den Mechanismus, um den Bildwinkel des Tablets anzupassen. Dies klappt stufenlos über zwei Gelenke, schafft aber Raum für Verbesserungen. Natürlich ist die Anpassung besser als beim Smart Keyboard, das nur zwei Stellungen kennt, aber es gibt nur wenig Spielraum: So hat man stets den Eindruck, dass man das Tablet als Display noch steiler anwinkeln kann, doch dies ist leider nicht möglich. Andere Hersteller wie etwa Microsoft erlauben sogar ein vollständiges Umklappen, sodass man beispielsweise trotz Tastatur zeichnen kann. Beim Magic Keyboard funktioniert das leider nicht, und so muss man das iPad beispielsweise zum Zeichnen von der Tastatur trennen.

USB-C-Anschluss Nicht nur das iPad Pro verfügt über einen USB-C-Anschluss, sondern auch das Magic Keyboard glänzt damit. An Apples Tablet erlaubt der Port das Laden sowie den Anschluss von Zubehör. Dazu gehören Tastaturen, USB-Sticks, Speichermedien, Displays sowie diverse Adapter. Ganz so universell ist der Port am Magic Keyboard nicht. Dort erlaubt Apple leider nur den Ladevorgang.

Etwas smarter ist dafür die Integration einer USB-C-Buchse, der sich im hinteren Teil versteckt und das iPad Pro bei Bedarf mit Strom versorgt. Dabei handelt es sich gleichzeitig aber auch um die einzige Funktion der Buchse. Anderes Zuebhör funktioniert nicht. Möchte man beispielsweise ein externes Speichermedium verwenden, dann muss dieses weiterhin direkt am iPad angeschlossen werden.

So schlägt sich das Magic Keyboard in den Kerndisziplinen Tastatur und Trackpad

Während die kleinen Extras nettes Beiwerk sind, ist das Herzstück natürlich die Tastatur an sich. Hier leistet Apple hervorragende Arbeit. Anders als beim Smart Keyboard sind die Tasten nicht mit einer durchgängigen Oberfläche verbunden, sondern jede Taste steht für sich. Außerdem belieh man das neue 16-Zoll-MacBook Pro um einige Funktionen. Dazu gehören die Cursor-Tasten im umgekehrten T-Layout als auch der Scherenmechanismus, der für ein angenehmes Schreibgefühl sorgt. Als Highlight verfügt das Magic Keyboard erstmals für eine iPad-Tastatur aus dem Hause Apple über eine Hintergrundbeleuchtung – im „Adler-Suchsystem“ lassen sich so auch im Dunkeln die richtigen Tasten finden.

Magic Keyboard: Das wünschen wir uns für Version 2.0

Es gibt zwei Dinge, die wir vermissen beziehungsweise bemängeln. Dazu gehört, dass die Zifferntasten unterhalb des Displays befinden, wenn man es völlig anwinkelt. Dadurch stößt man bei der Arbeit gelegentlich an. Außerdem fehlt die Reihe mit den liebgewonnen Funktionstasten, die bei anderen Apple-Tastaturen die schnelle Anpassung der Lautstärke, die Wiedergabesteuerung und das Ändern der Bildschirmhelligkeit erlauben. Auch die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung lässt sich nicht hardwareseitig ändern und ist tief in den iPadOS-Einstellungen versteckt.

Trackpad ein echter Zugewinn

Neben der Tastatur verfügt das Magic Keyboard erstmalig über ein Trackpad. Dieses setzt iPadOS 13.4 (oder neuer) voraus und bringt eine völlig neue Bedienung auf das iPad, denn mit ihm lässt sich das gesamte Tablet steuern. Dazu führt Apple neue Gesten ein, die Mac-Nutzern bereits bekannt sind. Anders als am Mac verschwindet der Cursor jedoch nach einiger Zeit und hebt Bedienelemente hervor. Im ersten Augenblick erscheint dies ungewöhnlich, aber bereits nach kurzer Zeit stellt sich dieses Verhalten als sehr nützlich heraus.

Kompatibilität Apple stellte das Magic Keyboard gemeinsam mit dem 2020er iPad Pro vor. Allerdings ist die Verwendung nicht ausschließlich auf die neuesten Modelle beschränkt. Apple zufolge lässt sich die Tastatur-Hülle auch mit den 2018er Modellen verwenden und gibt damit Käufern der älteren Hardware die Möglichkeit zur Aufwertung.

Das Trackpad ist kleiner als beispielsweise bei den neuen MacBook-Modellen, aber für den mobilen Einsatz reicht es weitestgehend aus. Im Gegensatz zur Konkurrenz hat es zudem einen großen Vorteil: Es klickt überall und nicht nur vorne. Ein Zwei-Finger-Klick ist ebenfalls möglich und macht damit Haptic-Touch-Funktionen und Kontextmenüs sichtbar.

Produkthinweis Produkthinweis Neu Apple iPad Pro (11", Wi-Fi, 128 GB) - Silber (2. Generation) 879,00 €

Allgemein ist die zusätzliche Bedienoption praktisch und erlaubt grundlegende Funktionen wie das Tippen und Scrollen. Wer viel mit Texten am iPad arbeitet, freut sich: die Auswahl von Text fällt deutlich leichter als per Finger. Dennoch gibt es drei Dinge, die ungünstig gelöst sind. Während man zum Home-Bildschirm mit einem Drei-Finger-Wisch nach oben zurückkehren kann, sind die Mitteilungszentrale sowie das Kontrollzentrum nicht so leicht zu erreichen: man muss dazu entweder auf das Datum beziehungsweise die Batterieanzeige klicken, um sie aufzurufen. Für Slide-Over-Apps muss man gegen den rechten Bildschirmrand wischen, was jedoch nicht immer wie gewünscht funktioniert.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPad Pro (11 Zoll, Wi-Fi, 64GB) - Space Grau (Vorgängermodell) 799,90 €

Fazit

Im Laufe der Jahre versucht Apple das iPad immer mehr zum vollwertigen Computerersatz zu machen. Dazu führte man bereits zahlreiche Softwarefunktionen wie beispielsweise die Verwendung von externen Speichermedien ein. Mit dem Magic Keyboard kommt man der Vision eines vollwertigen Computerersatzes ein Stück näher – und bringt viele Tricks vom Mac auf das Tablet. Die Entwicklung ist positiv und gibt iPad-Nutzern mehr Möglichkeiten bei dessen Verwendung.



Die neue Tastatur macht das iPad Pro noch immer nicht zum vollwertigen MacBook-Ersatz und das soll sie auch nicht. Vielmehr verbessert Apple damit die Bedienbarkeit für einige Einsatzgebiete wie etwa der Textverarbeitung und gibt Nutzern gleichzeitig die Freiheit, das iPad Pro mit nur einem Handgriff abzulösen, um es dann beispielsweise als E-Book-Reader, zum Websurfen auf der Couch oder als Zeichenblock zu verwenden.

Produktdaten Produktname Magic Keyboard Hersteller Apple Preis ab 339 € Webseite apple.com Systemvoraussetzungen iPadOS 13.4, iPad Pro ab 3. Generation

Mehr zu diesen Themen: