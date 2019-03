(Bild: Guilherme Stecanella)

Das iPhone macht süchtig

Die Behauptung, das iPhone könne süchtig machen, trifft zu, aber eben doch nicht so richtig. Das gilt aber, wie bei so vielen anderen Süchten im Leben, einerseits nicht für jede Person gleichermaßen. Zum anderen ist das Gerät selbst nur ein Katalysator für das Massenmedium Internet und die sozialen Netzwerke, von denen wir abhängig werden. Der Vergleich hinkt: Aber das iPhone ist demnach die Waffe, und in den richtigen Händen richtet es auch keinen Schaden an.

Einer, der sich mit dem Thema schon einige Jahre auseinandersetzt ist der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, PD Dr. med. Bert Theodor te Wildt. Er schrieb häufiger über die Medienabhängigkeit des Menschen, konkretisierte seine Gedanken aber zuletzt von den digitalen Junkies hin zum Smartphone als Psychoprothese.

Es gibt sogar schon Erhebungen im Auftrag der Bundesregierung. Die besagen, dass vor allem Jüngere „Internet-abhängig“ sind, im Alter zwischen 14 und 24 Jahren. Das Suchtverhalten unterscheidet sich außerdem geschlechterspezifisch. Junge Frauen neigen eher zur Sucht nach sozialen Medien, junge Männer verfallen hingegen lieber Online-Spielen oder Pornografie. Das Smartphone wird übrigens als „Einstiegsdroge” für den überhöhten Internetkonsum eingestuft.