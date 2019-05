04.05.2019 - 13:14 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



04.05.2019 - 13:14 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Stimmen die Akkulaufzeiten, die Apple für die iPhones angeht, mit der Wirklichkeit überein? Dieser Frage ist das britische Verbrauchermagazin "Which?" nachgegangen und hat erhebliche Diskrepanzen entdeckt.

Dem Bericht von "Which?" nach soll vor allem beim iPhone XR die von Apple angegebene Akkulaufzeit mit der Wirklichkeit wenig gemein haben. Auch von HTC soll die Akkulaufzeit für deren Smartphones massiv übertrieben hoch angegeben worden sein, so der Bericht weiter. Im Gegensatz dazu sollen Unternehmen wie Samsung, Sony und Nokia viel zu geringe Akkulaufzeiten angegeben haben, heißt es bei "Which?".

Das iPhone XR erreicht laut Apple eine Sprechdauer von 25 Stunden pro Akkuladung, die Verbraucherschützer konnten nur 16 Stunden und 32 Minuten damit telefonieren. Diese Abweichung ist schon sehr deutlich.

Nach einem Bericht von Businessinsider hat Apple auf die Vorwürfe von Which? bereits reagiert und steht weiter zu seinen technischen Angaben und greift die Verbraucherschützer an, weil diese ihre Testmethoden Apple nicht mitgeteilt haben sollen. So ließen sich die unterschiedlichen Werte auch nicht erklären. Apple hingegen listet auf seiner Website genau auf, wie die Testergebnisse zustande kommen. Darin heißt es für die aktuelle iPhone-Generation: "Die Tests wurden von Apple im August 2018 mit Prototypen vom iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR in GSM- und CDMA-Netzen durchgeführt. Die Sprechzeittests wurden über ein Voice over LTE (VoLTE) Netzwerk durchgeführt. Alle Einstellungen waren Standardeinstellungen mit Ausnahme von: Bluetooth wurde mit Kopfhörern gekoppelt; WLAN wurde einem Netzwerk zugeordnet". Außerdem sie die WLAN-Suche deaktiviert worden, bei dem sich das Smartphone mit schon bekannten Netzwerken automatisch verbinden soll.

Wie seht ihr das? Ist die Angabe der Akkulaufzeit von Apple beim iPhone XR, XS und XS Max realisitisch oder übertreibt Apple hier maßlos?

