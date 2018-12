10.12.2018 - 12:43 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



In den letzten Jahren berichteten wir immer wieder über die DxOMark-Tests, die umfassenden Analysen verschiedener Smartphone-Kameras darstellen. Die Tests stellten dabei immer wieder Apples neuesten iPhone-Modelle im Vergleich zu Geräten anderer Hersteller gegenüber und nicht selten musste sich Apple knapp geschlagen geben. In diesem Jahr konnte sich jedoch das iPhone XR im Bereich „Smartphone mit einer Kamera“ behaupten und ließ die Konkurrenz hinter sich, aber ...

... mit nur 101 Punkten war das XR knapp vor dem Google Pixel 2, welches 98 Punkte erreichte. DxOMark bescheinigt dem iPhone XR eine Bildqualität, die dem High-End-Smartphone iPhone XS Max sehr ähnlich ist und sich durch die Bereiche wie Belichtung, Farbetreue, Details und Bildrauschen zieht. Im Videobereich schließt das XR sogar mit derselben Punktzahl wie das XS Max ab.

Die Website bescheinigt dem iPhone XR eine sehr gute Belichtung und einen hohen Farbkontrast, der sowohl bei erhöhter Helligkeit als auch in Innenbereichen mehr als zufriedenstellend ist. Dabei werden in nahezu allen Lichtverhältnissen viele Details korrekt wiedergegeben, was unter anderem dem schnellen und zuverlässigen Autofokus geschuldet ist. Erst im Zoombereich verliert die Kamera des iPhone XR an Plus-Punkten, da beim digitalen Zoom viele Details fehlen und ein Bildrauschen sowie Artefakte auftauchen, die das Gesamtergebnis trügen.

Das Pixel 3 wurde noch nicht getestet

Auch wenn DxOMark dem iPhone XR derzeit die Krone für die beste Einzel-Kamera aufsetzte, könnte diese in Kürze weitergereicht werden. Aktuell verglich man das iPhone nämlich nur mit dem Google Pixel 2 vom letzten Jahr, sodass ein Test des Google Pixel 3 noch aussteht. Wenn man bedenkt, dass das Pixel 2 nur 3 Punkte hinter dem XR liegt, könnte der Nachfolger das iPhone natürlich überflügeln. Das Pixel 3 wartet nämlich mit zahlreichen Verbesserungen wie dem Superzoom oder einem Nachtsicht-Modus auf, der auch im Dunkeln zufriedenstellende Aufnahmen liefert. Diese Funktionen könnten den Unterschied machen ...

