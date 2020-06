iPhone 13 soll 2021 seinen Lightning-Anschluss verlieren

Die japanische Website Macotakara hat das Mockup eines iPhones von 2021 vorgestellt, das 5,5 Zoll groß ist und keine Notch mehr hat. Außerdem soll USB-C anstelle eines Lightning-Ports verwendet werden. Der Prototyp soll auch zeigen, wie Apple künftig mit der Anordnung der Kameras umgehen will.

Es gibt auch die Möglichkeit, dass Apple 2021 - das ist schon nächstes Jahr - vielleicht ganz auf physische Schnittstellen verzichten will. Das würde bedeuten: Nur noch kabellos laden und Musik hören. Also weder USB-C noch Lightning. Ob Apple wirklich so eine radikale Lösung bevorzugen wird, halten wir für recht unrealistisch. Damit würde mit einem Schlag alles Zubehör entwertet, das Apple und seine Partner iPhone-Besitzern verkauft haben.

Da ist der von Macotakara gezeigte 5,5-Zoll-iPhone-Prototyp deutlich realistischer. USB-C wäre zwar auch nicht schön für Besitzer von Lightning-Zubehör, doch hier könnten sicherlich Adapter das Leid mindern. Ein notchloses Display würde zwar die App-Entwickler wieder vor neue Herausforderungen stellen, doch die Nutzer dürfte es freuen.

Apple wird natürlich 2021 nicht nur ein 5,5-Zoll großes iPhone auf den Markt bringen. Vermutlich wird es auch andere Modelle in anderen Größen und Kamerakonfigurationen geben, wie bisher auch. Doch 2021 soll das Einstiegsmodell 3 oder 4 Kameras erhalten. Wieviele Augen dann im Pro-Modell stecken werden? Vermutlich 4 oder 5?

