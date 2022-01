iPhone 13: Softwarebug färbt deinen Bildschirm violett

Vielleicht hast du es schon selbst erlebt, aber spätestens ein Blick in Apples Diskussionsforum verrät, dass das iPhone 13 sowie das iPhone 13 Pro bereits seit seiner Veröffentlichung ein unschönes Problem aufweist. Wie Nutzer:innen berichten, bergen Apples neueste Smartphones einen besonders kuriosen Fehler: Sämtliche Displayinhalte verfärben sich violett und in wenigen Fällen kommt es daraufhin auch zu zufälligen Systemcrashs. Ansonsten ist auch ein manueller Neustart notwendig, um das Problem zu beheben.

Ersatzgeräte und mehr

Warum kommt es eigentlich zu dem Fehler? Diese Frage ist derzeit noch unklar. Wie Apple in dem sozialen Netzwerk Weibo mitteilt (via My Drivers), konnten keine relevanten Probleme innerhalb der Hardware festgestellt werden. Oft kommt es nämlich zum violetten Bildschirm, wenn das Gerät gesperrt ist. Weshalb nutzt Apple eigentlich Weibo als Kommunikationsplattform? Dies liegt daran, dass die meisten Nutzer:innen mit diesem Problem aus China stammen und sich die Plattform dort größter Beliebtheit freut.

Während Apple sich dem Problem bewusst ist, steigt die Zahl der betroffenen Nutzer:innen weiter. Laut einem Nutzer trat der Fehler schon wenige Tage nach der Inbetriebnahme des iPhone 13 auf. Ein Anruf beim Apple-Support bot jedoch keine echte Hilfe, da sie bei der Gerätediagnose keine Probleme feststellen konnten. Dennoch gibt es schon Berichte, dass Nutzer:innen erfolgreich ihre betroffenen Geräte austauschen lassen konnten.

Auch Apple scheint den Ursprung des Problems nicht zu kennen und rät Nutzer:innen daher, dass sie ihre Daten mit einem Backup sichern und das neueste Softwareupdate installieren sollen. Dies gilt auch für die Apps, die unbedingt aktualisiert werden sollten, um eine mögliche Inkompatibilität zwischen App und Betriebssystem auszuschließen.

Bist du von dem Fehler betroffen? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 13 (128 GB) - Mitternacht 859,99 €