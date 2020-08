iPhone 12: Zulieferer widerspricht Berichten um schlechte Kameraqualität

Das iPhone 12 kommt – in verschiedenen Ausführungen und Modellen. Bis zu vier verschiedene Modelle werden von Experten erwartet. Anders als sonst sollen die neuen Geräte erst später erscheinen. Dies bestätigte Apple bereits im Rahmen der Quartalszahlen Ende Juli.

Kuo meldete Problem

Anfang August meldete sich auch der bekannte und zuverlässige Analyst Ming-Chi Kuo in einer Notiz an Investoren. Darin gab er zu verstehen, dass der Apple-Zulieferer Genius Electronic Optical mit Problemen bei der Fertigung der Kameralinsen zu kämpfen hat. Die Qualitätsprobleme sollen sich bei einer erhöhten Wärmeentwicklung bemerkbar machen. Konkret reißt in dem Fall die Beschichtung der Weitwinkel-Linse des iPhone 12, während die Pro-Modelle wohl verschont bleiben sollen.

Linsenhersteller widerspricht den Aussagen

Während die Fehlerbehebung keine Auswirkung auf den Zeitplan haben soll, ließ Genius Electronic Optical Kuos Aussagen nicht auf sich sitzen. Das Unternehmen gab der DigiTimes zufolge bekannt, dass die Produktion weiter ohne Probleme läuft und man die Nachfrage normal stillen kann. Auch sonst wäre dieser Umstand kein Grund zur Panik, da Apple gleich mehrere Zulieferer beschäftigt, um mögliche Engpässe zu vermeiden, Kosten zu senken und Qualitäten vergleichen zu können. Letzteres führte bereits dazu, dass Apple bei der Chipherstellung von Samsung zu TSMC wechselte, die zunächst nur geringe Mengen lieferten, die allerdings hochwertiger als das Konkurrenzprodukt ausfielen.

Auch Hersteller Foxconn fährt schon die Produktion hoch und ist aktuell auf Mitarbeitersuche, um der Nachfrage nach den neuen Modellen gerecht zu werden. Anders als sonst sollen die neuen Geräte jedoch erst im Oktober oder gar November erscheinen, sodass Apple vom typischen September-Zyklus abweicht.

