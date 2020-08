iPhone 12: Hitzeproblem verzögert Kamera-Fertigstellung

Apple hatte erst vor Kurzem bestätigt, dass die Coronakrise den Zeitplan für die Auftragsfertiger in China soweit durcheinander gewirbelt hat, dass man in diesem Jahr die neuen iPhones wahrscheinlich etwas später als geplant in den Handel bringen wird. Das September-Zeitfenster sei in diesem Jahr nur schwer zu halten.

Nun kommt noch ein Problem hinzu. Wie der stets gut informierte Analysten Ming-Chi Kuo bekannt gab, ist einer der Apple-Zulieferer auf große Schwierigkeiten in der Fertigung der Kameralinsen gestoßen (via Mac Rumors). Dabei sind die Beschichtungen der Linsen in einer schlechten Qualität, es gibt viel zu viel Ausschuss. Bei Wärmeentwicklung löst sich demnach die Beschichtung der Linsen ab, was sich zu einem großen Problem entwicklen könnte.

Der Analyst schreibt, dass die Genius Electronic Optical (GEO) die Probleme mit rissigen Beschichtungen auf dem Weitwinkel-Kameraobjektiv entdeckt hat, das für die 5,4-Zoll- und 6,1-Zoll-iPhone-12-Modelle der unteren Preisklasse bestimmt ist.

Das Problem trat während der Hochtemperatur-/Hochfeuchtigkeitstests auf. GEO kann daher die pünktliche Lieferung von ausreichenden Komponenten für die kommenden iPhones nicht garantieren.

Ein Plan B ist wie immer auch für das iPhone 12 da

Allerdings, so weiß Kuo zu berichten, kann ein zweiter Apple-Partner einspringen und als Ersatz die nötigen Linsen liefern. Zumindest sieht es derzeit so aus. Ob es dadurch nun zu weiteren Verzögerungen kommen könnte wollte Kuo aber nicht bestätigen. Schließlich ist doch noch etwas Zeit, bis die neue iPhone 12-Generation im Handel erwartet wird. Derzeit rechnen die meisten Experten mit einem Marktstart Ende September, Anfang Oktober.

