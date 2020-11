Fotovergleich: Macht das iPhone 12 Pro Max wirklich bessere Bilder?

Seit gestern sind erste Testberichte zum iPhone 12 Pro Max verfügbar und alle Reviewer zeigten sich von der Akkulaufzeit sowie der Kamera beeindruckt. Allerdings nahmen nicht alle Tester die Unterschiede zwischen dem iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max wahr. Apple verspricht jedoch für letzteres Modell eine deutliche Überarbeitung mit einer besseren Bildstabilisierung, einem größeren Sensor für die Weitwinkelkamera sowie einen größeren optischen Zoom. Laut dem Unternehmen soll man die Unterschiede besonders in Low-Light-Situationen sehen. Dort soll ein schärferes Bilder und weniger Bildrauschen geboten werden.

Fotograf Austin Mann macht den Fotovergleich

Anders als die anderen Tester hat sich Fotograf Austin Mann natürlich auf die Fotografie beschränkt und zeigt einige beeindruckende Ergebnisse. Mann zufolge sind die Unterschiede im Low-Light-Bereich wirklich gravierend. So fotografierte er mit der Weitwinkelkamera einen Hund bei Kerzenschein. Dabei stellte er fest, dass er das iPhone 12 Pro für rund zwei Sekunden stillhalten musste, während dem Pro Max nur eine Sekunde ausreichte. Dadurch kann die Kamera weniger verwackeln oder sich das Motiv bewegen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Hund wird deutlich schärfer und mit weniger Bildrauschen dargestellt. Außerdem sind deutlich mehr Details zu erkennen.

Austin Mann bewies jedoch auch bei anderen Aufnahmen, dass das iPhone 12 Pro Max bessere Bilder macht und viele Details bewahrt, die mit anderen Modellen verloren gehen. So belichtete er in einer extremen Low-Light-Situation das Motiv für 30 Sekunden. Dazu brachte er das Pro und Pro Max auf einem Stativ an. Auch hier war deutlich weniger Rauschen zu erkennen, während die Bilddetails besser ausgeprägt waren.

Natürlich sind die Aufnahmen laut Mann bei solchen Einsätzen auf dem iPhone 12 Pro Max deutlich besser, aber die Größe ist definitiv nicht für jeden. Ihm ist das Gerät zu groß und macht ihm daher die Entscheidung schwer, welches Modell er zukünftig nutzen wird.

Was meint ihr? Ist das iPhone 12 Pro Max zu groß oder nehmt ihr die Größe für die bessere Bildqualität in Kauf? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.