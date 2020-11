The Verge: Das große Display ist nicht für jeden

Während Dieter Bohn das iPhone 12 mini testete, durfte sein Chef Nilay Patel von The Verge das große iPhone 12 Pro Max umfangreich ausprobieren:

„The combination of the size and flat sides basically demands a case to make it easier to hold, which makes the whole thing even bigger. It's still workable, but it is right on the edge of being too big. I think the size is a reflection of increased choice: this year Apple has more phone sizes available than ever before, including the diminutive iPhone 12 mini, so it had the ability to push the Max even farther.“

Zu deutsch:

Die Kombination aus Größe und flachen Seiten verlangt quasi ein Case, um es einfacher zu halten und macht es dadurch noch größer. Es geht gerade noch so, aber es ist an der Grenze, um zu groß zu sein. Ich denke, dass die Größe die erhöhte Auswahl widerspiegelt: Dieses Jahr stellt Apple mehr Größenoptionen bereit als je zuvor – inklusive dem winzigen iPhone 12 mini. Dadurch hatte man die Möglichkeit, das Max noch weiter zu pushen.