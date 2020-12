iPhone 12: Nutzer berichten von Akkuproblemen

5G ist ein echter Akkufresser und kann bei intensiver Nutzung die Laufzeiten um mehrere Stunden verkürzen. Allerdings berichten aktuell einige Nutzer davon, dass die Batterie auch bei ausgeschaltetem WLAN und 5G überraschend schnell leer wird. Während der Wiederherstellung alle Daten in der Anfangsphase ist dies nicht ungewöhnlich. Allerdings verwenden viele Nutzer die Geräte schon seit Wochen und im Fall des iPhone 12 und iPhone 12 Pro teilweise schon über einen Monat.

Geringere Akkulaufzeiten ein Problem

Grundsätzlich hat Apple dem iPhone 12, 12 Pro und auch dem 12 Pro Max kleinere Batterien als den Vorgängern spendiert. Allerdings ist der neue A14 Bionic deutlich effizienter, sodass sich Unterschiede in den Laufzeiten wohl nur durch die 5G-Nutzung bemerkbar machen sollten. In der Apple-Support-Community berichten Nutzer jedoch, dass die Batterie ungewöhnlich schnell leer wird, obwohl man diverse Optionen deaktiviert hat und auch nur wenige Aufgaben im Hintergrund erledigt.

Besonders über Nacht seien die Verluste groß, wenn man das Gerät eigentlich gar nicht verwendet. In vielen Fällen nimmt die Batterie bis zu 40 Prozent ab – sogar bei Deaktivierung von 5G oder Hintergrundaktivitäten. Dies macht die Nutzer natürlich stutzig, da man zuvor nur weniger drastische Verluste zu beklagen hatte. Interessanterweise soll die Rate auch zutreffen, wenn man den Stromsparmodus aktiviert hat, was sehr ungewöhnlich erscheint, da dieser überflüssige Funktionen deaktiviert, um die Laufzeit maximal zu verlängern.

Ein Nutzer wandte sich sogar an den Apple Support und führte eine Diagnose durch. Dabei kam heraus, dass alles in Ordnung sei, aber man annimmt, dass vielleicht ein Fehler in der Software dafür verantwortlich sein könnte. Aktuell heißt es daher abwarten, ob ein kommendes Update Abhilfe schafft.

Habt ihr das Problem auch schon festgestellt oder läuft bei euch alles normal? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.