The Verge: Weniger Verluste als gedacht

Dieter Bohn von The Verge hat sich das iPhone 12 mini zur Brust genommen und meint Folgendes:

„Despite the smaller screen size, you don't miss out on as much as you might expect. Compared to the regular ‌iPhone 12‌ with a 6.1-inch screen, there are maybe one or two lines of text that are cut off. What you actually miss out on is that sense of immersion you can get from a bigger screen when you’re playing a game or watching a movie. Those were the only times this screen felt cramped.“

Zu deutsch:

Trotz der kleinen Bildschirmgröße vermisst du nicht so viel, wie du erwarten würdest. Verglichen mit dem normalen iPhone 12 mit dem 6,1-Zoll-Display gehen vielleicht ein oder zwei Textzeilen verloren. Allerdings wirst du die Immersion vermissen, die dir ein großer Bildschirm vermitteln, wenn du ein Spiel spielst oder einen Film schaust. Diese waren die beiden Male, in denen der Bildschirm zu klein war.