iPhone 12 (Pro) im Test: Das sagt die internationale Presse über die neuen Modelle

The Verge zum iPhone 12

Dieter Bohn von The Verge glaubt, dass das iPhone 12 die bessere Wahl im Vergleich zum iPhone 12 Pro ist, wenn man nicht gerade eine größeres oder kleines Gerät möchte:

„The iPhone 12 is going to be the default choice for a lot of people buying an iPhone over the next year, and it’s frankly fortunate that the default iPhone is so good. I think most people should get this instead of the iPhone 12 Pro. But I also think if you have an iPhone that’s working for you just fine, there’s not a must-have gotta-get-it feature here to compel you to upgrade. That’s how default phones work: when you need one, get one, and it will be way better than what you were using. When you don’t need one, don’t.“

zu deutsch:

„Das iPhone 12 wird die Standardwahl für viele Leute werden, die ein neues iPhone im kommenden Jahr kaufen und dabei ist es eine glückliche Fügung, dass das Standard-iPhone so gut ist. Ich denke, dass die meisten Leute das anstelle eines iPhone 12 Pro kaufen sollten. Aber ich denke auch, dass, wenn du bereits ein iPhone hast, das für dich gut funktioniert, keine Must-Have-Funktion vorhanden ist, die dich zum Upgrade zwingt. So funktionieren Standard-Telefone: Wenn du eines brauchst, holst du eines und es wird besser sein als das, was du verwendest. Wenn du keines brauchst, dann nicht.“