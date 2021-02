iPhone 12: Kommt der MagSafe-Akku doch noch?

In den vergangenen Jahren brachte Apple für das iPhone immer wieder ein Smart Battery Case auf den Markt. Damit lässt sich die Akkulaufzeit um ein Vielfaches erweitern, während das iPhone gleichzeitig geschützt wird. Zuletzt hatte das Unternehmen die Funktionen erweitert und erlaubt nicht nur das drahtlose Laden, sondern konnte sogar selbst drahtlos geladen werden. Damit erhöhte man den Komfort deutlich. Für das iPhone 12 (Pro) sowie das iPhone 12 mini kündigte man eine solche Hülle bislang nicht an. Dies könnte jedoch in Kürze folgen.

iOS 14.5 Beta 2 gibt Hinweis auf MagSafe-Feature

Wie der Entwickler Steve Moser im Code der neuesten iOS-14.5-Beta herausfand, hat Apple einige Änderungen im Bezug auf MagSafe vorgenommen. In der kürzlich veröffentlichten Version gibt es ein neues Feature. Apple nennt es „Mobile Charge Mode“ und spielt damit auf die mobile Ladefunktion durch einen externen Akku an. Es ist daher davon auszugehen, dass hier ein neues MagSafe-Accessoire gemeint sein könnte.

Grundsätzlich weist Moser darauf hin, dass sich nicht explizit auf „MagSafe“ bezogen wird, aber auch Hinweise auf ein neues Smart Battery Case fehlen dabei. Er glaubt daher, dass es sich vielleicht um einen externen Akku handeln könnte, den man einfach an das iPhone 12 oder dessen MagSafe-Hülle anfügen kann. Charge Fast hat bereits ähnliches Zubehör im Angebot, wobei Apples Ansatz laut Moser etwas intelligenter ausfallen könnte. Dem Entwickler zufolge soll das Battery Pack das iPhone so lange wie möglich auf 90 Prozent halten, um die Ladeeffizienz hochzuhalten und die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen.

Apple könnte jederzeit mit neuem MagSafe-Zubehör daherkommen. Bereits in der Vergangenheit veröffentlichte man das Smart Battery Case nicht gemeinsam mit den neuen Modellen, sondern erst Monate später. Eventuell erscheint es gemeinsam mit iOS 14.5 in wenigen Wochen.